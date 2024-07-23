Kumsala Uzanan Wanda Nara'dan 32 Olan Selena Gomez'e 23 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Kumsala Uzanan Wanda Nara'dan 32 Olan Selena Gomez'e 23 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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Kendall Jenner bikinili pozlarıyla düşman çatlattı.
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Hailey Bieber, hamile pozlarıyla çığır açtı.
Nicki Minaj yorgunluktan bayıldı kaldı.
Emrata'nın babası torununa resim çizdi.
Selena Gomez 32 yaşına girdi.
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Shawn Mendes yapılan editlere güldü.
Wanda Nara boşanma haberlerinin üstüne kumsala uzandı.
Shay Mitchell kızıyla efekt denedi.
Tyla kabarık saçlarıyla poz verdi.
Demi Lovato takipçilerini yeni köpeğiyle tanıştırdı.
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