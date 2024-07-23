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Kumsala Uzanan Wanda Nara'dan 32 Olan Selena Gomez'e 23 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Kumsala Uzanan Wanda Nara'dan 32 Olan Selena Gomez'e 23 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 00:01

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Kendall Jenner bikinili pozlarıyla düşman çatlattı.

Kendall Jenner bikinili pozlarıyla düşman çatlattı.

Hailey Bieber, hamile pozlarıyla çığır açtı.

Hailey Bieber, hamile pozlarıyla çığır açtı.

Nicki Minaj yorgunluktan bayıldı kaldı.

Nicki Minaj yorgunluktan bayıldı kaldı.

Emrata'nın babası torununa resim çizdi.

Emrata'nın babası torununa resim çizdi.

Selena Gomez 32 yaşına girdi.

Selena Gomez 32 yaşına girdi.
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Shawn Mendes yapılan editlere güldü.

Shawn Mendes yapılan editlere güldü.

Wanda Nara boşanma haberlerinin üstüne kumsala uzandı.

Wanda Nara boşanma haberlerinin üstüne kumsala uzandı.

Shay Mitchell kızıyla efekt denedi.

Shay Mitchell kızıyla efekt denedi.

Tyla kabarık saçlarıyla poz verdi.

Tyla kabarık saçlarıyla poz verdi.

Demi Lovato takipçilerini yeni köpeğiyle tanıştırdı.

Demi Lovato takipçilerini yeni köpeğiyle tanıştırdı.
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