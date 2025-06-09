Kronik Yorgunluk Sendromu: Sessiz Bir Tükenişin Bilinmeyen Yüzü
Kronik Yorgunluk Sendromu (KYS), en az 6 ay süren, açıklanamayan, inatçı ya da tekrarlayan bir yorgunlukla karakterize, çok boyutlu bir sağlık durumudur. Bu yorgunluk dinlenmeyle geçmez ve fiziksel ya da zihinsel eforla belirgin şekilde kötüleşir. Dinlendirici olmayan uyku, bilişsel bozulmalar, bağışıklık sistemi dengesizlikleri, yaygın ağrılar, otonom sistem ve hormonal değişikliklerle birlikte görülebilir.
Bu tabloyu yaşayan bireylerin büyük kısmı uzun süre şikâyetlerine açıklama bulamıyor. Bu durum, günlük işlevsellikte ciddi kayıplara yol açabiliyor; kişiler çalışamaz hâle gelebiliyor.
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Kronik Yorgunluk Sendromu ile İlişkilendirilen Belirtiler
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