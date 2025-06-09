Kronik Yorgunluk Sendromu: Sessiz Bir Tükenişin Bilinmeyen Yüzü

· Fibromiyalji

Yaygın kas-iskelet ağrısı, yorgunluk ve uyku bozukluklarıyla karakterize kronik bir sendromdur.

· Temporomandibular eklem bozuklukları

Çene eklemi ve çevresindeki kaslarda ağrı, kısıtlılık ve tıklama gibi belirtilerle seyreden, sıklıkla stresle tetiklenen bozukluktur.

· İrritabl bağırsak sendromu (İBS)

Karın ağrısı, şişkinlik ve dışkılama alışkanlığında değişiklikle kendini gösteren bir bozukluktur.

· Kimyasal duyarlılıklar

Düşük düzeydeki çevresel kimyasallara karşı aşırı tepkiyle seyreden bir durumdur.

· İnterstisyel sistit

Mesane duvarında inflamasyon ve hassasiyetle giden, sık idrara çıkma ve pelvik ağrıya yol açan kronik bir mesane hastalığıdır.

· Hashimoto tiroiditi

Otoimmün mekanizmalarla gelişen, tiroid bezinde kronik inflamasyon ve hipotiroidiye neden olan endokrin bir bozukluktur.

· Migren

Genellikle tek taraflı ve zonklayıcı baş ağrısıyla seyreden, ışık ve ses hassasiyetiyle birlikte görülen bir baş ağrısı bozukluğudur.

· Raynaud fenomeni

Soğuk ya da stresle tetiklenen, parmaklarda geçici renk değişikliği ve uyuşma ile karakterize bir bozukluktur.

· Mitral kapak prolapsusu

Çoğu zaman semptomsuz seyreden, bazen çarpıntı ve anksiyeteyle ilişkili bir kalp kapak anomalisidir.

· Alerjik hastalıklar

Bağışıklık sisteminin aşırı duyarlılığı sonucu gelişen, solunum yolu, deri veya mide-bağırsakları etkileyen bir durumdur.