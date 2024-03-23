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KPSS'ye Girenlere Soğuk Terler Döktüren Daha Önce Çıkmış 10 Eleyici Soru

etiket KPSS'ye Girenlere Soğuk Terler Döktüren Daha Önce Çıkmış 10 Eleyici Soru

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 12:01

KPSS'ye girenler bilir ki, o sınavın stresi ve heyecanı bir başkadır. Genel kültür, genel yetenek gibi kritik alanlarda sınanırken, karşılarına çıkan sorular bazen gerçekten terletici olabiliyor.

İşte burada, KPSS tarihinde yer etmiş, adayların soğuk terler dökmelerine sebep olan o 10 eleyici soruya odaklanacağız. Ancak endişelenmeyin, her sorunun altından kalkmanın bir yolu var.

Hazırsanız, KPSS yolculuğunda bize katılın ve bu zorlu sınavın üstesinden birlikte gelelim.

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1. Osmanlı Devleti tarafından gönderilen elçilerin; görev aldıkları bölgenin siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel yapısına dair gözlemlerini aktardıkları raporların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

1. Osmanlı Devleti tarafından gönderilen elçilerin; görev aldıkları bölgenin siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel yapısına dair gözlemlerini aktardıkları raporların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Tarih, sınav dünyasının gizemli labirentlerinden biri ve KPSS' ye giren herkes, o labirentin derinliklerinde dolaşmak zorunda kalıyor. Osmanlı Devleti'nin dış ilişkilerinde önemli bir rol oynayan sefaretnameler de bu labirentin bir parçasıdır. Sefaretnameler, Osmanlı elçileri veya sefirleri tarafından yazılan raporlardır ve görev aldıkları bölgelerin siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri durumları hakkında bilgi verirler. Bu belgeler, tarihçilere ve sınavlara hazırlananlara geçmişin izini sürme fırsatı sunarlar.

2. Karahanlılar Dönemi'nde kaleme alınmış olup, dört karakter üzerinden adalet, iktidar, akıl ve akıbet olmak üzere başlıca dört insani yetenek ile devlet yönetimine ilişkin ilkelerin anlatıldığı eser hangisidir?

2. Karahanlılar Dönemi'nde kaleme alınmış olup, dört karakter üzerinden adalet, iktidar, akıl ve akıbet olmak üzere başlıca dört insani yetenek ile devlet yönetimine ilişkin ilkelerin anlatıldığı eser hangisidir?

Karahanlılar Dönemi'nde kaleme alınmış ve dört karakter üzerine odaklanan eser, 'Kutadgu Bilig'dir.

3. Türkiye'de güneşin doğuş ve batış saatleri, yaz ile kış mevsimlerinde değişiklik gösterir. Ortalama güneşlenme süresi kış aylarında daha kısa iken, yaz aylarında daha uzundur. Bu süre farkının temel nedeni nedir?

3. Türkiye'de güneşin doğuş ve batış saatleri, yaz ile kış mevsimlerinde değişiklik gösterir. Ortalama güneşlenme süresi kış aylarında daha kısa iken, yaz aylarında daha uzundur. Bu süre farkının temel nedeni nedir?

Bunun temel nedeni ise Türkiye'nin dünya üzerindeki mutlak konumudur.

4. Dilara'nın kova bulmacası: Su deposundaki miktar ne kadardır?

4. Dilara'nın kova bulmacası: Su deposundaki miktar ne kadardır?

Elinde belirli sayılarda 2, 3 ve 5 litrelik üç çeşit kova bulunan Dilara, bu kovaların her birini birer kez su ile tam doldurarak başlangıçta boş olan su deposuna aktardığında depo tam dolmakta ve su artmamaktadır. Dilara, bu işlem için;

2 litrelik kovaları kullanmasaydı, diğer kova çeşitlerinden fazladan birer tane kovayı, 

3 litrelik kovaları kullanmasaydı, diğer kova...

Buna göre, tam dolu su deposunda bulunan su miktarı kaç litredir?

Sonuçta depoda 69 litre su birikmiştir.

5. "Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda geleneksel kurumların dışında açtığı yardım kuruluşlarından biridir."

5. "Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda geleneksel kurumların dışında açtığı yardım kuruluşlarından biridir."

Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda geleneksel kurumların dışında açtığı yardım kuruluşlarından biri 'Hilali Ahmer Cemiyeti'dir. Hilali Ahmer Cemiyeti, günümüzdeki Kızılay'ın öncüsü olan bir insani yardım kuruluşudur.

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6. Türkiye’de bazı şehirlerde belediye otobüsleriyle, belirli hatlarda 24 saat sefer yapılarak toplu taşıma hizmeti sunuluyor. Bu durum, kamu hizmetlerine egemen olan ilkelerin hangisiyle ilişkilidir?

6. Türkiye’de bazı şehirlerde belediye otobüsleriyle, belirli hatlarda 24 saat sefer yapılarak toplu taşıma hizmeti sunuluyor. Bu durum, kamu hizmetlerine egemen olan ilkelerin hangisiyle ilişkilidir?

Günün her saatinde toplu taşıma hizmeti sunmak, şehirlerde yaşayan insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak açısından önemlidir. İşte bu nedenle, 24 saat hizmet veren toplu taşıma sistemleri, 'süreklilik' ilkesinin bir yansımasıdır.

7. Defnegillerden, Amerika'da yetişen bir ağacın yemişi olan ve armuda benzediği için Türkiye'de "Amerikan armudu" olarak da bilinen meyve hangisidir?

7. Defnegillerden, Amerika'da yetişen bir ağacın yemişi olan ve armuda benzediği için Türkiye'de "Amerikan armudu" olarak da bilinen meyve hangisidir?

Defnegillerden, Amerika'da yetişen bir ağacın yemişi olan ve Türkiye'de Amerikan armudu olarak bilinen meyve, avokadodur.

8. "Matematik bölümünde karşınıza çıkan o karmaşık problemlerin bir çözüm yolu olmalı, değil mi?"

Doğrusal bir yolda aynı anda sabit hızlarla A kentinden B kentine doğru harekete başlayan iki araçtan birinin B kentine 200 kilometre yolu kaldığında diğerinin 100 kilometre yolu kalmıştır. Hızlı olan araç B kentine vardığında ise, diğer aracın B kentine 120 kilometre yolu kalmıştır.

Buna göre, A ve B kentleri arasındaki bu yolun uzunluğu kaç kilometredir?

A ve B kentleri arasındaki yolun uzunluğu 600 kilometredir.

9. Osman Hamdi Bey tarafından 1880 yılında yapılan ve 2019 yılında Londra'daki bir müzayedede 6 milyon sterlinin üzerinde bir fiyata satılarak en pahalı Türk tablolarından biri olan eser hangisidir?

9. Osman Hamdi Bey tarafından 1880 yılında yapılan ve 2019 yılında Londra'daki bir müzayedede 6 milyon sterlinin üzerinde bir fiyata satılarak en pahalı Türk tablolarından biri olan eser hangisidir?

Türk resim sanatının öncülerinden olan Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı 'Kur'an Okuyan Kız' tablosudur.

10. Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?

10. Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti Arnavutluk'tur.

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Ama merak etme! Sen bunların üstesinden gelmek için buradasın.

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