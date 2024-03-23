KPSS'ye Girenlere Soğuk Terler Döktüren Daha Önce Çıkmış 10 Eleyici Soru
KPSS'ye Girenlere Soğuk Terler Döktüren Daha Önce Çıkmış 10 Eleyici Soru
KPSS'ye girenler bilir ki, o sınavın stresi ve heyecanı bir başkadır. Genel kültür, genel yetenek gibi kritik alanlarda sınanırken, karşılarına çıkan sorular bazen gerçekten terletici olabiliyor.
İşte burada, KPSS tarihinde yer etmiş, adayların soğuk terler dökmelerine sebep olan o 10 eleyici soruya odaklanacağız. Ancak endişelenmeyin, her sorunun altından kalkmanın bir yolu var.
Hazırsanız, KPSS yolculuğunda bize katılın ve bu zorlu sınavın üstesinden birlikte gelelim.
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1. Osmanlı Devleti tarafından gönderilen elçilerin; görev aldıkları bölgenin siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel yapısına dair gözlemlerini aktardıkları raporların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
2. Karahanlılar Dönemi'nde kaleme alınmış olup, dört karakter üzerinden adalet, iktidar, akıl ve akıbet olmak üzere başlıca dört insani yetenek ile devlet yönetimine ilişkin ilkelerin anlatıldığı eser hangisidir?
3. Türkiye'de güneşin doğuş ve batış saatleri, yaz ile kış mevsimlerinde değişiklik gösterir. Ortalama güneşlenme süresi kış aylarında daha kısa iken, yaz aylarında daha uzundur. Bu süre farkının temel nedeni nedir?
4. Dilara'nın kova bulmacası: Su deposundaki miktar ne kadardır?
5. "Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda geleneksel kurumların dışında açtığı yardım kuruluşlarından biridir."
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6. Türkiye’de bazı şehirlerde belediye otobüsleriyle, belirli hatlarda 24 saat sefer yapılarak toplu taşıma hizmeti sunuluyor. Bu durum, kamu hizmetlerine egemen olan ilkelerin hangisiyle ilişkilidir?
7. Defnegillerden, Amerika'da yetişen bir ağacın yemişi olan ve armuda benzediği için Türkiye'de "Amerikan armudu" olarak da bilinen meyve hangisidir?
8. "Matematik bölümünde karşınıza çıkan o karmaşık problemlerin bir çözüm yolu olmalı, değil mi?"
9. Osman Hamdi Bey tarafından 1880 yılında yapılan ve 2019 yılında Londra'daki bir müzayedede 6 milyon sterlinin üzerinde bir fiyata satılarak en pahalı Türk tablolarından biri olan eser hangisidir?
10. Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?
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