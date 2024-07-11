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KPSS Ne Zaman, Saat Kaçta? 2024 KPSS Lisans ve Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!

KPSS Ne Zaman, Saat Kaçta? 2024 KPSS Lisans ve Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!

ÖSYM
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 09:58

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri belli oldu. Tüm adayların girmesi zorunlu olan 2024-KPSS Lisans sınavı ve üç oturumdan oluşacak Alan Bilgisi sınavları için geri sayım başladı. Milyonlarca adayın kaderini belirleyecek KPSS giriş belgeleri de erişime açıldı. Peki, 2024 KPSS ne zaman? 2024 KPSS lisans sınavı saat kaçta? KPSS alan bilgisi oturumları ayın kaçında? 

İşte 2024 KPSS takvimi...

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2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hakkında açıklamalar ÖSYM'den geldi.

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hakkında açıklamalar ÖSYM'den geldi.

ÖSYM, 'Adayların tümü, 2024-KPSS Lisans Sınavı’na başvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.' açıklamasıyla 14 Temmuz'da gerçekleşecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumunun önemine değindi.

2024 KPSS Ne Zaman?

2024 KPSS Ne Zaman?

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz 2024 tarihinde, 

  • Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

  • KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

  • KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS Lisans Ne Zaman, Saat Kaçta?

KPSS Lisans Ne Zaman, Saat Kaçta?

KPSS lisans bu hafta iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

  • KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 14 Temmuz 2024 Pazar günü saat 10.00’da, 

  • KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu ise 14 Temmuz 2024 Pazar günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek.

ÖSYM, KPSS'ye girecek adaylara saat uyarısında bulundu!

ÖSYM, KPSS'ye girecek adaylara saat uyarısında bulundu!

'14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

KPSS Sınav Giriş Belgesi Nereden Alınır?

KPSS Sınav Giriş Belgesi Nereden Alınır?

KPSS'ye girecek adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin** https://ais.osym.gov.tr** internet adresinden erişebilecek. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların, 14 Temmuz'da yapılacak 2024-KPSS Lisans, 20 Temmuz'da yapılacak 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz'daki Alan Bilgisi 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) ait sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 👇

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

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