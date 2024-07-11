KPSS Ne Zaman, Saat Kaçta? 2024 KPSS Lisans ve Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri belli oldu. Tüm adayların girmesi zorunlu olan 2024-KPSS Lisans sınavı ve üç oturumdan oluşacak Alan Bilgisi sınavları için geri sayım başladı. Milyonlarca adayın kaderini belirleyecek KPSS giriş belgeleri de erişime açıldı. Peki, 2024 KPSS ne zaman? 2024 KPSS lisans sınavı saat kaçta? KPSS alan bilgisi oturumları ayın kaçında?

İşte 2024 KPSS takvimi...