KPSS Ne Zaman, Saat Kaçta? 2024 KPSS Lisans ve Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!
KPSS Ne Zaman, Saat Kaçta? 2024 KPSS Lisans ve Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri belli oldu. Tüm adayların girmesi zorunlu olan 2024-KPSS Lisans sınavı ve üç oturumdan oluşacak Alan Bilgisi sınavları için geri sayım başladı. Milyonlarca adayın kaderini belirleyecek KPSS giriş belgeleri de erişime açıldı. Peki, 2024 KPSS ne zaman? 2024 KPSS lisans sınavı saat kaçta? KPSS alan bilgisi oturumları ayın kaçında?
İşte 2024 KPSS takvimi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hakkında açıklamalar ÖSYM'den geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024 KPSS Ne Zaman?
KPSS Lisans Ne Zaman, Saat Kaçta?
ÖSYM, KPSS'ye girecek adaylara saat uyarısında bulundu!
KPSS Sınav Giriş Belgesi Nereden Alınır?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın