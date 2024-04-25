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Kot Pantolonların Yanındaki Detayın Ne İşe Yaradığını Çözmeye Çalışanlardan Yaratıcılıkta Çığır Açan Cevaplar

Kot Pantolonların Yanındaki Detayın Ne İşe Yaradığını Çözmeye Çalışanlardan Yaratıcılıkta Çığır Açan Cevaplar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.04.2024 - 15:48

Bazı kıyafetlerde yer alan detayların ne işe yaradığını yıllarca çözemeyiz. Artık günlük hayatımızın birer parçası olmuşlardır ve onları öyle kabul ederiz.

Bir kullanıcı da kafasına takılan bir soruyu paylaşınca birbirinden yaratıcı cevaplar ortaya çıktı!

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Kıyafetlerinizin detaylarına önem verir misiniz?

Kıyafetlerinizin detaylarına önem verir misiniz?

Örneğin bir kıyafeti askıya astığınız zaman kaymasını önlemek için şeffaf askıları vardır. Fakat bu özellikleri pek çok kişi bilmediği için kullanamaz.

Özellikle kot pantolonların birbirinden farklı özellikleri olabilir. Herkesin kafasını karıştıran bu cep içerisindeki mini cepler gibi!

Özellikle kot pantolonların birbirinden farklı özellikleri olabilir. Herkesin kafasını karıştıran bu cep içerisindeki mini cepler gibi!

Aslında bu mini ceplerin adı saat cebi. Günümüzdeki gibi saatlere erişim olmadığı zamanlarda insanlar köstekli saatlerini bu ceplerinde taşıyordu.

Peki kot pantolonların yanındaki bu detaya ne demeli?

Peki kot pantolonların yanındaki bu detaya ne demeli?
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Her pantolonda olmasa da bazı tasarımlarda karşımıza çıkıyor bu detay. Peki gerçekten bir kullanım amacı var mı, yoksa sadece estetik kaygılar mı?

Görünüşe göre belirli bir amaç için kullananlar var!

Görünüşe göre belirli bir amaç için kullananlar var!
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"Kız arkadaşım yorulduğunda taşımak için"

"Kız arkadaşım yorulduğunda taşımak için"
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"Tabii ki Suç ve Ceza'yı taşımanız için"

"Tabii ki Suç ve Ceza'yı taşımanız için"
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👇🏻

👇🏻
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"Kılıç"

"Kılıç"
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Mükemmel bir tasarım.

Mükemmel bir tasarım.
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"Arkadaşınız kaybolmasın diye taşımanız için"

"Arkadaşınız kaybolmasın diye taşımanız için"
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"Erkek arkadaşımın beni kaldırması ve gitar gibi taşıması için"

"Erkek arkadaşımın beni kaldırması ve gitar gibi taşıması için"
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"Görünüşe göre golf oynamıyorsun."

"Görünüşe göre golf oynamıyorsun."
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"Şimdiki çocuklar spagetti tutucuyu hiç duymamış ki"

"Şimdiki çocuklar spagetti tutucuyu hiç duymamış ki"
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İşte gerçek amacı tam da bu!

İşte gerçek amacı tam da bu!
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