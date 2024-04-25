Kot Pantolonların Yanındaki Detayın Ne İşe Yaradığını Çözmeye Çalışanlardan Yaratıcılıkta Çığır Açan Cevaplar
Kot Pantolonların Yanındaki Detayın Ne İşe Yaradığını Çözmeye Çalışanlardan Yaratıcılıkta Çığır Açan Cevaplar
Bazı kıyafetlerde yer alan detayların ne işe yaradığını yıllarca çözemeyiz. Artık günlük hayatımızın birer parçası olmuşlardır ve onları öyle kabul ederiz.
Bir kullanıcı da kafasına takılan bir soruyu paylaşınca birbirinden yaratıcı cevaplar ortaya çıktı!
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Kıyafetlerinizin detaylarına önem verir misiniz?
Özellikle kot pantolonların birbirinden farklı özellikleri olabilir. Herkesin kafasını karıştıran bu cep içerisindeki mini cepler gibi!
Peki kot pantolonların yanındaki bu detaya ne demeli?
Görünüşe göre belirli bir amaç için kullananlar var!
"Kız arkadaşım yorulduğunda taşımak için"
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"Tabii ki Suç ve Ceza'yı taşımanız için"
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"Kılıç"
Mükemmel bir tasarım.
"Arkadaşınız kaybolmasın diye taşımanız için"
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"Erkek arkadaşımın beni kaldırması ve gitar gibi taşıması için"
"Görünüşe göre golf oynamıyorsun."
"Şimdiki çocuklar spagetti tutucuyu hiç duymamış ki"
İşte gerçek amacı tam da bu!
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