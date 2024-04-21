Korkunç Kaza Kamerada! Yolcu Treni, TIR'a Çarptı
Korkunç Kaza Kamerada! Yolcu Treni, TIR'a Çarptı
Eskişehir-Konya seferini yapan yolcu treni, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte duran TIR'a çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Kaza, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Akören mevkiinde meydana geldi. Konya seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitte TIR'la çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle TIR, 30 metre sürüklendi, şoför yaralandı. Yaralı şoför İhsaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 📹
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