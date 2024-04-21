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Korkunç Kaza Kamerada! Yolcu Treni, TIR'a Çarptı

Korkunç Kaza Kamerada! Yolcu Treni, TIR'a Çarptı

Kaza
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.04.2024 - 10:49

Eskişehir-Konya seferini yapan yolcu treni, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte duran TIR'a çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Kaza, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Akören mevkiinde meydana geldi. Konya seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitte TIR'la çarpıştı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Akören mevkiinde meydana geldi. Konya seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitte TIR'la çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle TIR, 30 metre sürüklendi, şoför yaralandı. Yaralı şoför İhsaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle TIR, 30 metre sürüklendi, şoför yaralandı. Yaralı şoför İhsaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 📹

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