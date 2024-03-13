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Korelilerden Görüp Tüm Dünyada Uygulamaya Başladığımız 10 Güzellik Tüyosu

etiket Korelilerden Görüp Tüm Dünyada Uygulamaya Başladığımız 10 Güzellik Tüyosu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 17:04

Korelilerin ışıl ışıl parlayan sağlıklı ciltleri resmen bir güzellik sektörüne dönüşmüştür. Sağlıklı bir cilt onlar için oldukça önemlidir ve basit ama etkili yöntemler uygularlar.🥰🤩

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1. Yağ bazlı temizleyicileri makyaj temizleme rutininize ekleyin.

Kore cilt tipinde makyaj temizleme iki aşamadan oluşur. Bu aşamalardan ilki yağ bazlı bir temizleme suyu ile makyajınızı temizlemekten oluşur. Böylelikle cildinizdeki yağ kalıntılarını temizlemiş olursunuz.

2. Su bazlı bir temizleyici kullanarak devam edin.

Birinci maddenin devamı olarak, su bazlı temizleyici ile devam etmelisiniz. Bu sayede yüzünüzde kalan son kir ve yağ kalıntılarını arındırabilirsiniz. Seçtiğiniz ürün jel, losyon, ya da köpük formunda olabilir.

3. Cildinize peeling yapın.

Cildinizi ölü hücre kalıntılarından arındırmalısınız. Bu kalıntılar ciltte kaldığı takdirde gözeneklerinizi tıkar ve sağlık sorunlarına yol açar. Haftada 2 ya da 3 kez uygulayabilirsiniz.

4. Temiz bir cildin tamamlayıcısı olan tonik kullanımı da epey etkili!

Tonikler, gözeneklerinizi kirlerden derinlemesine arındıran antiseptik losyonlardır. Ayrıca, cildinizi de beslerler. Cilt tipinize uygun bir toniği pamuğa dökün ve cildinize nazikçe uygulayın.

5. Daha önce duymadığınıza eminiz: Esans kullanmak.

Esanslar, bitkisel yağlardan elde edilen özlerdir. Kendi cilt tipinize uygun olan esansı bularak temizleme işlemine devam edebilirsiniz.

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6. Güneş koruması, Koreliler için oldukça önemlidir!

Koreliler, güneş korumasına oldukça önem verirler ve günlük hayatlarında yüksek faktörlü güneş koruyucuları kullanırlar. Bu, cildinizin yaşlanmasını ve kırışıklıkların oluşmasını da önler.

7. Fermente ürünler kullanabilirsiniz.

Fermente edilmiş içeriklerin faydalı olduğuna inanılır. Fermente edilmiş özler, cildin yenilenmesine, nemlenmesine ve aydınlanmasına yardımcı olur.

8. Yüzünüze maske uygulamak cildiniz için oldukça faydalıdır.

Koreliler haftalık olarak ciltlerine farklı cilt maskeleri uygulayarak özel bakım yaparlar. Bu maskeler cildin ihtiyaçlarına göre nemlendirme, aydınlatma vs. gibi değişiklikler gösterebilir.

9. Gıda takviyesi alırlar.

Koreliler genellikle güzellik için içeriden bakımı teşvik eden gıda takviyeleri alırlar. Özellikle kolajen takviyeleri, cilt elastikiyetini arttırabilir ve cilt yaşlanmasını geciktirebilir.

10. Yüz masajı onlar için oldukça önemlidir.

Koreliler düzenli yüz masajının cildin dolaşımını arttırdığını ve sıkılaştırdığını düşünürler. Bununla birlikte, aynı zamanda yüz masajı stresi azaltır ve cilde sağlıklı bir ışıltı kazandırır.

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