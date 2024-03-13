Korelilerden Görüp Tüm Dünyada Uygulamaya Başladığımız 10 Güzellik Tüyosu
Korelilerden Görüp Tüm Dünyada Uygulamaya Başladığımız 10 Güzellik Tüyosu
Korelilerin ışıl ışıl parlayan sağlıklı ciltleri resmen bir güzellik sektörüne dönüşmüştür. Sağlıklı bir cilt onlar için oldukça önemlidir ve basit ama etkili yöntemler uygularlar.🥰🤩
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1. Yağ bazlı temizleyicileri makyaj temizleme rutininize ekleyin.
2. Su bazlı bir temizleyici kullanarak devam edin.
3. Cildinize peeling yapın.
4. Temiz bir cildin tamamlayıcısı olan tonik kullanımı da epey etkili!
5. Daha önce duymadığınıza eminiz: Esans kullanmak.
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6. Güneş koruması, Koreliler için oldukça önemlidir!
7. Fermente ürünler kullanabilirsiniz.
8. Yüzünüze maske uygulamak cildiniz için oldukça faydalıdır.
9. Gıda takviyesi alırlar.
10. Yüz masajı onlar için oldukça önemlidir.
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