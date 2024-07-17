"Konumsuz, Duvarsız Bir Restoran ve Upuzun Bir Sofrada Huzurla Yemek Yiyen Yabancılar"

Ahengi’ye dair net bir konseptten bahsetmek çok doğru olmaz diye düşünüyoruz. Doğa, hep hareket halindedir. Ahengi de öyle. Çıkış noktamız: Kalabalık yaşantılarımız içerisinde uyum arama ihtiyacımız. Örneğin; doğanın içine konumsuz ve duvarsız bir restoran kuruyoruz. “İyi bir yemek” yemenin yalnızca dört duvar arasına sıkışmış bir eylem olmadığını, şehir yaşantımızda edindiğimiz alışkanlarımızın doğada da devam edebileceğini görmek; bize dilediğimiz gibi hareket edebileceğimiz, yeni riskler almaktan çekinmeyeceğimizi gösteriyoruz.

-Ne zamandır aktifsiniz? Kaç etkinlik düzenlendi ve nerelerde idi? Katılımcıların deneyimlerinden aklınızda kalanları merak ediyorum. İnsanlar nasıl tepki veriyorlar? Çekincesi olanlar sonrasında neler hissediyor?

Her ne kadar ilk etkinliğimizi haziranda yapmış olsak da aslında Ahengi’nin fikrini oturtabilmek üzere bu yılın başından beri çalışıyoruz. Şu ana kadar “Hoş geldin Ahengi” adı altında, haziranda iki ayrı sofra kurduk. Konumumuzu son ana kadar gizli tutmaya önem veriyoruz, hatta bu sebeple katılımcılarımızı bile gizli konuma biz götürüyoruz. O yüzden sorunuza “İlk etkinliklerimiz Çeşme’de bi’yerde gerçekleşti.” diye cevap verelim. İnsanların geri dönüşü, uzun zamandır aralıksız çalışmamızın en güzel yanı. Sofrada tanıştığımız iki kişinin daha sonrasında bambaşka bir yerde buluştuğunu bile yakaladık. Ahengi ile devam eden dostlukların kurulması, bize ait bir komünite kurmaya daha şimdiden başladığımızın göstergesi. Çok yeni bir proje olduğu için daha çekincesi olan insanlar ile karşılaşmadık fakat X'de bizi 'The Menu' filmi ile karşılaştıranlar olmuş. Şimdiye kadar düzenlediğimiz etkinlikler ile soframıza katılan 52 kişinin de hayatına devam ettiğini söylemek isteriz. ☺