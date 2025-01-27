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Kontrolden Çıkan Minibüs Kuaför Dükkanına Daldı: Çok Sayıda Ekip Bölgede

Kontrolden Çıkan Minibüs Kuaför Dükkanına Daldı: Çok Sayıda Ekip Bölgede

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.01.2025 - 11:16 Son Güncelleme: 27.01.2025 - 11:28

Kartal'da frenin patlaması sonucu kontrolden çıkan yolcu minibüsü kuaför dükkanına daldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Kartal Karlıktepe Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, frenin patlaması sonucunda sürücü Fehmi G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 M 3072 plakalı yolcu minibüsü, cadde üzerinde bulunan bir kuaföre girdi.

Kaza, Kartal Karlıktepe Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, frenin patlaması sonucunda sürücü Fehmi G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 M 3072 plakalı yolcu minibüsü, cadde üzerinde bulunan bir kuaföre girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, 3 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada yaralanan Zeki C, Zafer K.ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dükkan sahibi Tahsin Çetinkaya, “İçeride müşterilerim vardı. Birinin durumu ağır. Çırağım ve elemanım vardı. Hepsi de yaralı. Minibüsün freni patlamış” diye konuştu.

Dükkan sahibi Tahsin Çetinkaya, “İçeride müşterilerim vardı. Birinin durumu ağır. Çırağım ve elemanım vardı. Hepsi de yaralı. Minibüsün freni patlamış” diye konuştu.

Kazayı gören Mustafa Arslan isimli bir vatandaş ise, “Minibüs Marmaray'ın oradan aşağı doğru geldi, freni patlamış. Freni patlayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek berber dükkanına girdi. 3 yaralı var” dedi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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