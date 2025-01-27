Kontrolden Çıkan Minibüs Kuaför Dükkanına Daldı: Çok Sayıda Ekip Bölgede
Kontrolden Çıkan Minibüs Kuaför Dükkanına Daldı: Çok Sayıda Ekip Bölgede
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Kaza, Kartal Karlıktepe Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, frenin patlaması sonucunda sürücü Fehmi G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 M 3072 plakalı yolcu minibüsü, cadde üzerinde bulunan bir kuaföre girdi.
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Dükkan sahibi Tahsin Çetinkaya, “İçeride müşterilerim vardı. Birinin durumu ağır. Çırağım ve elemanım vardı. Hepsi de yaralı. Minibüsün freni patlamış” diye konuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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