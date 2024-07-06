Konsol İçin Yapılsa da PC İçin Yeniden Çıkan 12 Playstation Oyunu

Aloy'un macerasına konsol dışında da katılabilirsiniz! Dev robot dinozorları avlamak ve büyüleyici bir açık dünyada kaybolmak için müthiş bir fırsat. PC'de daha yüksek çözünürlük ve performans iyileştirmeleri ile bu deneyim daha da büyüleyici hale geliyor. Grafik ayarlarını kurcalarken, 'Acaba bu ayarla dev dinozorlar daha mı az korkutucu olur?' diye düşünmekten kendinizi alamayacaksınız. Ve kim bilir, belki de robot bir dinozoru avlarken, ekran kartınızın gücüne hayran kalacaksınız.