Konsol İçin Yapılsa da PC İçin Yeniden Çıkan 12 Playstation Oyunu
Konsol İçin Yapılsa da PC İçin Yeniden Çıkan 12 Playstation Oyunu
Ah, konsol oyunculuğunun büyülü dünyası! Bir zamanlar sadece PlayStation sahiplerine özel olan oyunlar, artık PC kullanıcılarına da kapılarını açtı. Hem de ne kapılar! İşte konsolda başlayıp PC'de devam eden 12 muhteşem Playstation oyunu!
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1. Horizon Zero Dawn
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2. Days Gone
3. Detroit: Become Human
4. Death Stranding
5. Heavy Rain
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6. Beyond: Two Souls
7. Uncharted: Legacy of Thieves Collection
8. God of War
9. Spider-Man Remastered
10. Spider-Man: Miles Morales
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