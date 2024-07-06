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Konsol İçin Yapılsa da PC İçin Yeniden Çıkan 12 Playstation Oyunu

etiket Konsol İçin Yapılsa da PC İçin Yeniden Çıkan 12 Playstation Oyunu

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 12:01

Ah, konsol oyunculuğunun büyülü dünyası! Bir zamanlar sadece PlayStation sahiplerine özel olan oyunlar, artık PC kullanıcılarına da kapılarını açtı. Hem de ne kapılar! İşte konsolda başlayıp PC'de devam eden 12 muhteşem Playstation oyunu!

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1. Horizon Zero Dawn

1. Horizon Zero Dawn

Aloy'un macerasına konsol dışında da katılabilirsiniz! Dev robot dinozorları avlamak ve büyüleyici bir açık dünyada kaybolmak için müthiş bir fırsat. PC'de daha yüksek çözünürlük ve performans iyileştirmeleri ile bu deneyim daha da büyüleyici hale geliyor. Grafik ayarlarını kurcalarken, 'Acaba bu ayarla dev dinozorlar daha mı az korkutucu olur?' diye düşünmekten kendinizi alamayacaksınız. Ve kim bilir, belki de robot bir dinozoru avlarken, ekran kartınızın gücüne hayran kalacaksınız.

2. Days Gone

2. Days Gone

Zombilerle dolu bir dünyada motosikletinizle hayatta kalmaya çalışmak mı? Bu oyun tam size göre! PC'de, daha yüksek çözünürlük ve detaylarla, zombilerin dişlerinin arasındaki plakları bile görebilirsiniz. Deacon St. John'un hikayesi, PC'de daha akıcı ve daha etkileyici hale geliyor.

3. Detroit: Become Human

3. Detroit: Become Human

Quantic Dream tarafından geliştirilen ve androidlerin insan gibi hissetmeye başladığı bir gelecekte geçen bir oyun. Kara, Connor ve Markus'un hikayelerini takip eden oyuncular, aldıkları kararlarla oyunun gidişatını değiştirebiliyor. Bu interaktif drama, derin karakterleri ve karmaşık hikaye yapısıyla dikkat çekiyor. Oyuncuların verdiği her karar, hikayenin farklı yönlere gitmesine neden oluyor ve bu da oyunu tekrar tekrar oynama isteği uyandırıyor.

4. Death Stranding

4. Death Stranding

Hideo Kojima'nın kafasının içinden çıkmış en tuhaf ve en büyüleyici oyunlardan biri. Post-apokaliptik bir dünyada kargo taşımacılığı yaparken Norman Reedus'la takılmak istemez misiniz? Oyunun PC versiyonu, grafiklerin ve kare hızının daha da parlamasını sağlıyor. Modlarla oyun deneyiminizi kişiselleştirip, 'Acaba bu yükü daha da ilginç hale nasıl getirebilirim?' diye düşünebilirsiniz. Paket taşımak hiç bu kadar keyifli olmamıştı!

5. Heavy Rain

5. Heavy Rain

Quantic Dream'in bir başka başyapıtı ve oyunculara karanlık bir cinayet hikayesi sunuyor. Ethan Mars'ın oğlu Jason'ı bulma çabası, oyuncuları derin bir hikayenin içine çekiyor. Oyuncular, farklı karakterlerin perspektifinden olayları takip ederek her bir ipucunu çözmeye çalışıyor. Oyun, atmosferi ve gerilim dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.

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6. Beyond: Two Souls

6. Beyond: Two Souls

Ellen Page ve Willem Dafoe'nun harika performanslarıyla süslenmiş bu duygusal hikaye, PC'de daha da etkileyici. Jodie Holmes'un doğaüstü güçlerini keşfederken, hayatının iniş çıkışlarına tanık olun. Grafik iyileştirmeleri ve daha akıcı oynanış sayesinde, bu dramatik hikayeyi sanki bir film izler gibi deneyimleyeceksiniz. Ayrıca, iki farklı zaman diliminde geçen olayları takip ederken, oyunun gizemli atmosferi sizi içine çekecek.

7. Uncharted: Legacy of Thieves Collection

7. Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Nathan Drake ve arkadaşlarının maceralarını PC'de daha yüksek çözünürlük ve performansla deneyimlemek istemez misiniz? Bu koleksiyon, Uncharted 4: A Thief's End ve Uncharted: The Lost Legacy'yi içeriyor. Macera dolu anlar, nefes kesen manzaralar ve zekice tasarlanmış bulmacalarla dolu bu oyunlar, PC'de daha da parlıyor.

8. God of War

8. God of War

Kratos'un İskandinav mitolojisindeki macerasını konu alıyor. Baba-oğul ilişkisi ve mitolojik ögelerle zenginleştirilmiş bu oyun, derin bir hikaye ve muhteşem grafiklerle dikkat çekiyor. Atreus ile birlikte tanrı ve canavarlarla dolu bu dünyada savaşırken, hikaye sizi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. O balta fırlatma hissi, oyunun savaş mekanikleri ve grafikleriyle birleştiğinde inanılmaz bir deneyim sunuyor.

9. Spider-Man Remastered

9. Spider-Man Remastered

New York'un semalarında ağ atarak süzülmek mi? PC'de, bu deneyim daha da harika! Spider-Man'in şehrin her köşesini keşfetmesine ve suçlularla savaşmasına yardım edin. Grafikler ve performans iyileştirmeleri, şehrin detaylarını ve Spider-Man'in hareketlerini daha da etkileyici hale getiriyor. Ayrıca, Peter Parker'ın kişisel hikayesi, oyunun dramatik anlarını daha da yoğunlaştırıyor.

10. Spider-Man: Miles Morales

10. Spider-Man: Miles Morales

Peter Parker'ın ardından, Miles Morales'in hikayesiyle devam edin. PC'de, bu oyun daha yüksek çözünürlük ve performansla parlıyor. Miles'ın yeni güçlerini keşfederken, Harlem'in sokaklarında suçlularla savaşın. Grafik iyileştirmeleri, karakterlerin ve şehrin detaylarını daha da belirgin hale getiriyor. Miles'ın kişisel yolculuğu, oyunun duygusal derinliğini artırıyor.

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11. The Last of Us Part I

11. The Last of Us Part I

Joel ve Ellie'nin zombi dolu dünyada hayatta kalma hikayesi, PC'de daha da etkileyici. Grafikler ve performans iyileştirmeleri sayesinde, bu duygusal hikaye daha da derinlemesine hissediliyor. İnsanlığın sınırlarını zorlayan bu oyunda, karakterlerin yaşadığı her anı daha yoğun bir şekilde deneyimleyeceksiniz. Ayrıca, oyunun atmosferik detayları, sizi bu kıyamet sonrası dünyaya daha da çekecek.

12. Final Fantasy VII Remake

12. Final Fantasy VII Remake

Cloud ve arkadaşlarının destansı macerası, yeniden yapım olarak geri döndü ve grafikler, müzikler ve hikaye ile büyülüyor. Midgar'ın karanlık sokaklarında dolaşmak ve Shinra'ya karşı savaşmak, oyunseverler için harika bir deneyim. PC'de bu klasik oyunun modern versiyonunu oynamak, her oyuncunun deneyimlemesi gereken bir macera​.

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