Kolesterolü Düşürmek İçin Yapmanız Gereken 12 Sağlıklı Beslenme Değişikliği

Yeşil çay, hem antioksidan açısından oldukça zengin bir içecek hem de kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan en ulaşılabilir besinlerden biri. Tabii bu aralıksız olarak her gün yeşil çay içmen anlamına gelmiyor. Neticede her şeyin fazlası zarar! Örneğin bir hafta boyunca günde bir fincan yeşil çay içip bir iki hafta ara verdiğin bir yöntem izleyebilirsin.