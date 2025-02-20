Kolesterolü Düşürmek İçin Yapmanız Gereken 12 Sağlıklı Beslenme Değişikliği
Kolesterolü Düşürmek İçin Yapmanız Gereken 12 Sağlıklı Beslenme Değişikliği
Kolesterol denince aklına hemen yasaklı yiyecekler, sıkıcı diyetler ve lezzetsiz yemekler geliyorsa o algıyı hemen değiştirelim! Çünkü aslında doğru besinleri seçerek hem sağlıklı hem de keyifli bir beslenme düzeni oluşturmak mümkün. İşte kolesterol dostu 12 beslenme alışkanlığı!
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1. Kolesterolü düşürmenin en doğal yolu lif bakımından zengin besinleri daha fazla tüketmek!
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2. Trans yağlar, vücuda girdiği an damar sağlığını tehdit eder!
3. Omega-3 yağ asitleri, hem kalp sağlığını korur hem de kolesterol seviyesini düzenler!
4. İşlenmiş tahıllar yerine tam tahıllar tercih ederek damar sağlığına iyilik yapabilirsin.
5. Şeker ve rafine karbonhidratları bırakmak istemiyorsan da azaltmaya çalış.
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6. Kızartmasız yapamam diyorsan airfryer edin.
7. Kuruyemişler sağlıklı yağlar içerdiğinden dolayı kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
8. Sebze ve meyveler, içerdiği antioksidan, lif ve vitaminlerle kolesterol seviyesini dengeler.
9. Beslenmene daha fazla baklagil eklemek için yeni tarifler öğren.
10. Zeytinyağına geçmek kolestrol seviyen için yapabileceğin en iyi tercihlerden biri.
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11. Herkesin damak zevki farklı olsa da yeşil çayı hayatına dahil etmeye çalış.
12. İkinci beyin olarak anılan bağırsak sağlığı için probiyotiklerden destek al.
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