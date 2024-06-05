Koleksiyonerlerin Gözdesi: Nadir Bulunan Retro Konsol Modelleri ve Özel Sürümleri
Koleksiyonerlerin Gözdesi: Nadir Bulunan Retro Konsol Modelleri ve Özel Sürümleri
Sınırlı sayıda üretilen ve koleksiyoncuların gözdesi olan oyun konsollarını sizin için tek tek listeledik. Oyun tutkunlarına ve koleksiyonculara özel hazırladığımız bu içerikte sizi geçmişe götürecek bir sürü detayla karşılaşacaksınız. Nostalji rüzgarları şimdiden esmeye başladı, ama devamı içeride. Haydi o zaman içeriğe tık tık!
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1. Nintendo GameCube Kırmızı Konsol - Gundam Char's Limited Edition
2. Limited Edition Altın Renk Nintendo 64 Konsol
3. Game Boy Bros. Konsolları
4. Nintendo GameBoy Mikro Pokemon Center Konsol - Limited Pikachu Edition -
5. Hello Kitty Game Boy Advance Limited Edition
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