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Koleksiyonerlerin Gözdesi: Nadir Bulunan Retro Konsol Modelleri ve Özel Sürümleri

etiket Koleksiyonerlerin Gözdesi: Nadir Bulunan Retro Konsol Modelleri ve Özel Sürümleri

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 17:48

Sınırlı sayıda üretilen ve koleksiyoncuların gözdesi olan oyun konsollarını sizin için tek tek listeledik. Oyun tutkunlarına ve koleksiyonculara özel hazırladığımız bu içerikte sizi geçmişe götürecek bir sürü detayla karşılaşacaksınız. Nostalji rüzgarları şimdiden esmeye başladı, ama devamı içeride. Haydi o zaman içeriğe tık tık!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Nintendo GameCube Kırmızı Konsol - Gundam Char's Limited Edition

1. Nintendo GameCube Kırmızı Konsol - Gundam Char's Limited Edition

Artık üretilmeyen ve çok nadir bulunan bir cevher ile başlayalım: Gundam Char's Limited Edition GameCube!

İster bir koleksiyoner olun ister nostalji meraklısı bir oyuncu... Bu konsol sizi her türlü mutlu edecek bir parça. Şu anda dünyanın dört bir yanında koleksiyonerlerin toplamaya çalıştığı, nadir bulunan bir parça.

Almak isteyenler için burada.

2. Limited Edition Altın Renk Nintendo 64 Konsol

2. Limited Edition Altın Renk Nintendo 64 Konsol

Nintendo sevenlerin favorisi olan ve genellikle N64 olarak bilinen modelin sınırlı sayıda üretilen altın rengi versiyonu sizin olabilir!

Heyecan verici değil mi? Katılıyorum. Nintendo 64 başlı başına sevilen bir modelken sınırlı üretim olan ve nadir bulunan gold versiyonuna kavuşmanın heyecanı elbette çok olacaktır.

Buradan ulaşabilirsiniz.

3. Game Boy Bros. Konsolları

3. Game Boy Bros. Konsolları

El atarisi olarak bilinen zamanının en popüler ürünlerindendi Game Boy konsollar.

Avuç içi kadar olmaları her yerde yanınızda kolaylıkla taşımanıza olanak sağlarken, o küçücük ekranda o oyunları nasıl oynadığımıza şaşırmamak da elde değil. Nadir bulunan bu game boy hayranlarını burada bekliyor.

4. Nintendo GameBoy Mikro Pokemon Center Konsol - Limited Pikachu Edition -

4. Nintendo GameBoy Mikro Pokemon Center Konsol - Limited Pikachu Edition -

Pokemon sever Nintendo fanlarının bayılacağı koleksiyonluk bir ürün. Hem oynayabilir hem de oynarken eski yılları yad edebilirsiniz. Nadir bulunan konsolun Pikachu versiyonu sizin olmak için bekliyor.

Almak isteyenler için burada.

5. Hello Kitty Game Boy Advance Limited Edition

5. Hello Kitty Game Boy Advance Limited Edition

Pembe renk, Hello Kitty ve Nintendo!

Zamanında genç kızların gözdesi olan bu oyun konsolu şimdi sizin olabilir.

Nadir bulunan bu şirin konsolu çocukken belki çok severek oynamışsınızdır şimdi de kızınız oynamaya devam eder belki kim bilir...

Sadece Hello Kitty hayranlarının değil tüm koleksiyoncuların gözdesi.

Almak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

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6. Game Boy Advance SP

6. Game Boy Advance SP

Game Boy Advance SP, Nintendo'nun 2003 tarihinde çıkardığı katlanabilen bir mini oyun konsolu.

Aynı zamanda kendisi Game Boy Advance'ın bir üst modeli olur.

Nadir bulunan koleksiyonluk bir ürün olduğunu söylememize gerek yok sanıyorum.

Almak isteyenler için burada.

7. PS4 Dragon Quest Metal Slime Edition Konsol

7. PS4 Dragon Quest Metal Slime Edition Konsol

Play Station tutkunlarının koleksiyonlarına eklemek isteyeceği bir konsol da bu.

Dragon Quest hayranları bunu kaçırmasın.

Kumandasının parlak metal gövdesi ve gümüş rengi gerçekten lüks bir his veriyor. Ama gövdesi de aynı şekilde kontrol ünitesi gibi çok göz alıcı.

Almak isteyenler için burada.

8. Dreamcast Sakura Wars Edition

8. Dreamcast Sakura Wars Edition

Sınırlı sayıda üretilen Sakura Wars serisi, görseldeki aksesuarları ile sizin olmayı bekliyor.

Almak isteyenler için burada.

9. Nintendo 25. Yıl Super Mario Edition

9. Nintendo 25. Yıl Super Mario Edition

Super Mario'nun 25.yılına özel çıkardığı bu konsol gerçekten çok şık.

Koleksiyoncuların kaçırmaması gereken bir parça.

2010 yılında çıkan bu seri, siz oyun severleri bekliyor.

Almak isteyenler için burada.

10. Nintendo 64 Pokemon Edition

10. Nintendo 64 Pokemon Edition

Sarı detayları ile Pokemon sevenleri kalbinden vuran bir konsol.

Bu Pikachu'lu konsola ve diğer nadir bulunan konsolların hepsine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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