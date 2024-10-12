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Köfteci Yusuf Milli Marşından Hafta Sonunu Evde Geçirenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Köfteci Yusuf Milli Marşından Hafta Sonunu Evde Geçirenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 17:48

Bakalım bu Cumartesi gününde kimler Twitter’da mizahşörlüğünü konuşturmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Abideki yetenek 👇

Annesi olabilir mi annesi? Babası? Ablası?

Annesi olabilir mi annesi? Babası? Ablası?
twitter.com

Hepimiz 🤝

Afiyet olsun 👇

Afiyet olsun 👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Çabana sağlık diyelim 👇

Çabana sağlık diyelim 👇
twitter.com

Kim suçlu?

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

Yarın görüşmek üzere 👋🏻
twitter.com

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