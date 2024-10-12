Köfteci Yusuf Milli Marşından Hafta Sonunu Evde Geçirenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Köfteci Yusuf Milli Marşından Hafta Sonunu Evde Geçirenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bu Cumartesi gününde kimler Twitter’da mizahşörlüğünü konuşturmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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Annesi olabilir mi annesi? Babası? Ablası?
Afiyet olsun 👇
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Çabana sağlık diyelim 👇
Yarın görüşmek üzere 👋🏻
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