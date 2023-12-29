Kocaeli'de Veliler Okulu Bastı: Öğretmenleri Darp Ettiler
Kocaeli'de Veliler Okulu Bastı: Öğretmenleri Darp Ettiler
Kocaeli'nde bulunan bir ortaokulda veliler okulu basarak ders anlatan 2 öğretmeni darp etti.
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan e Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu’nda veliler toplanarak sınıfta ders anlatan 2 öğretmene hakaret ettikten sonra saldırdılar.
Sınıfı basan veliler, sınıfta ders anlatan 2 öğretmeni, öğrencilerin gözü önünde darp ettiler.
Okul yönetimi ve diğer öğretmenler olayı ayırarak polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, velileri gözaltına aldı.
Hastanede darp raporu alan 2 öğretmen, velilerden şikayetçi oldu. Veliler de öğretmenlerden şikayetçi oldu.
Cep telefonu ile kaydedilen anlar
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