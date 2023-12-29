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Kocaeli'de Veliler Okulu Bastı: Öğretmenleri Darp Ettiler

Kocaeli'de Veliler Okulu Bastı: Öğretmenleri Darp Ettiler

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 17:12

Kocaeli'nde bulunan bir ortaokulda veliler okulu basarak ders anlatan 2 öğretmeni darp etti.

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan e Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu’nda veliler toplanarak sınıfta ders anlatan 2 öğretmene hakaret ettikten sonra saldırdılar.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan e Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu’nda veliler toplanarak sınıfta ders anlatan 2 öğretmene hakaret ettikten sonra saldırdılar.

Sınıfı basan veliler, sınıfta ders anlatan 2 öğretmeni, öğrencilerin gözü önünde darp ettiler.

Sınıfı basan veliler, sınıfta ders anlatan 2 öğretmeni, öğrencilerin gözü önünde darp ettiler.

Okul yönetimi ve diğer öğretmenler olayı ayırarak polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, velileri gözaltına aldı.

Okul yönetimi ve diğer öğretmenler olayı ayırarak polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, velileri gözaltına aldı.

Hastanede darp raporu alan 2 öğretmen, velilerden şikayetçi oldu. Veliler de öğretmenlerden şikayetçi oldu.

Hastanede darp raporu alan 2 öğretmen, velilerden şikayetçi oldu. Veliler de öğretmenlerden şikayetçi oldu.

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