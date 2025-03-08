Klasik Mantıya Farklı Bir Bakış: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Karnabahar Soslu Çıtır Mantı Nasıl Yapılır?
Klasik Mantıya Farklı Bir Bakış: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Karnabahar Soslu Çıtır Mantı Nasıl Yapılır?
Mantı severler buraya! Klasik mantıyı biraz hafifletip daha farklı yapmaya ne dersiniz? Hem düşük kalorili hem de lezzet dolu bu tarif, mantıya yepyeni bir dokunuş kazandıracak. O zaman vakit kaybetmeden tarife geçelim!🥰
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Airfryer'da Karnabahar Soslu Çıtır Mantı Nasıl Yapılır?
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