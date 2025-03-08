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Klasik Mantıya Farklı Bir Bakış: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Karnabahar Soslu Çıtır Mantı Nasıl Yapılır?

etiket Klasik Mantıya Farklı Bir Bakış: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Karnabahar Soslu Çıtır Mantı Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
08.03.2025 - 19:31

Mantı severler buraya! Klasik mantıyı biraz hafifletip daha farklı yapmaya ne dersiniz? Hem düşük kalorili hem de lezzet dolu bu tarif, mantıya yepyeni bir dokunuş kazandıracak. O zaman vakit kaybetmeden tarife geçelim!🥰

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Airfryer'da Karnabahar Soslu Çıtır Mantı Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Karnabahar Soslu Çıtır Mantı Nasıl Yapılır?

Malzemeler

Karnabahar için;

  • 1 tane orta boy karnabahar

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı pulbiber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı silme tuz

  • 3 YK zeytinyağı

1. Karnabaharları ufak parçalara ayırın ve sos ile kaplayın. Sebze ayarında pişirin.

Kıymalı harç için;

  • 250 gram kıyma

  • 1 adet rendelenmiş soğan

  • 3 TK zeytinyağı

  • 1/2 TK karabiber

  • 1/2 TK tuz

  • 1/2 TK kırmızı biber

  • 1/2 TK kimyon

  • 1 TK karışık salça

1. Malzemelerin hepsini güvece koyun ve et ayarında çalıştırın. Arada bir kapağı açıp karıştırın.

2. İster sarımsaklı isterseniz de sarımsaksız yoğurt ile servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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