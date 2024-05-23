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KKM Düşüyor, Rezervler Artmaya Devam Ediyor: Yabancı Hisse Satarken, Yerli Dövizden Dönüyor

KKM Düşüyor, Rezervler Artmaya Devam Ediyor: Yabancı Hisse Satarken, Yerli Dövizden Dönüyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.05.2024 - 15:11

KKM ve katılma hesaplarındaki düşüş sürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste üçüncü haftasında da artış gösterdi. Yurt dışı yerleşikler (yabancılar) hisse senetlerinde satış yaparken, yurt içi yerleşiklerin (vatandaşın) döviz mevduatı 587,6 milyon dolar azaldı.

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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 587,6 milyon dolar düşüş gösterdi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 587,6 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 172 milyar 629 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 17 Mayıs ile sona eren haftada 172 milyar 41,4 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 766,8 milyon dolar azalarak 106 milyar 1,8 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 179,2 milyon dolar artarak 66 milyar 39,7 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 216 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 147 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 69 milyon dolar düşüş gösterdi.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 17 Mayıs haftasında 232,7 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 17 Mayıs haftasında 232,7 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 1 milyar 339 milyon dolar oldu. 

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 339,2 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 31,0 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 43,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 41 milyar 455,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 8 milyar 191,1 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 39,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 2 milyar 459,5 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senedi stokları 272,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

TCMB döviz rezervleri artışını sürdürdü.

TCMB döviz rezervleri artışını sürdürdü.

TCMB verilerine göre, 17 Mayıs itibarıyla toplam rezervler 4 milyar 723 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolardan, 139 milyar 125 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 4 milyar 346 milyon dolar artarak 74 milyar 203 milyon dolardan 78 milyar 549 milyon dolara yükseldi. 

Altın rezervleri 377 milyon dolar yükseldi ve 60 milyar 199 milyon dolardan 60 milyar 576 milyon dolar geldi.

Bir önceki hafta 30 milyar 872 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 968 milyon dolar artarak 33 milyar 840 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 30 milyar 872 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 968 milyon dolar artarak 33 milyar 840 milyon dolara çıktı.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar sınırlı düşüş sürdü.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar sınırlı düşüş sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 196 milyar TL'den 2 trilyon 176 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 13 trilyon 164 milyar TL'den 13 trilyon 202 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 614 milyar TL'den 15 trilyon 998 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 164 milyar TL'den 13 trilyon 202 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 614 milyar TL'den 15 trilyon 998 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 654 milyar TL'den 1 trilyon 648 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 411 milyar TL'den 1 trilyon 385 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 206,9 milyar TL'den 208,3, milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 17 Mayıs ile biten haftayı kapsıyor.

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