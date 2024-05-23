KKM Düşüyor, Rezervler Artmaya Devam Ediyor: Yabancı Hisse Satarken, Yerli Dövizden Dönüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 172 milyar 629 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 17 Mayıs ile sona eren haftada 172 milyar 41,4 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 766,8 milyon dolar azalarak 106 milyar 1,8 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 179,2 milyon dolar artarak 66 milyar 39,7 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 216 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 147 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 69 milyon dolar düşüş gösterdi.