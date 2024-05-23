KKM Düşüyor, Rezervler Artmaya Devam Ediyor: Yabancı Hisse Satarken, Yerli Dövizden Dönüyor
KKM Düşüyor, Rezervler Artmaya Devam Ediyor: Yabancı Hisse Satarken, Yerli Dövizden Dönüyor
KKM ve katılma hesaplarındaki düşüş sürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste üçüncü haftasında da artış gösterdi. Yurt dışı yerleşikler (yabancılar) hisse senetlerinde satış yaparken, yurt içi yerleşiklerin (vatandaşın) döviz mevduatı 587,6 milyon dolar azaldı.
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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 587,6 milyon dolar düşüş gösterdi.
Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 17 Mayıs haftasında 232,7 milyon dolar net hisse satışı yaptı.
TCMB döviz rezervleri artışını sürdürdü.
Bir önceki hafta 30 milyar 872 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 968 milyon dolar artarak 33 milyar 840 milyon dolara çıktı.
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar sınırlı düşüş sürdü.
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Aynı haftada krediler 13 trilyon 164 milyar TL'den 13 trilyon 202 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 614 milyar TL'den 15 trilyon 998 milyar TL'ye çıktı.
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