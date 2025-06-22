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Kızarıklık, Yanma, Gerginlik Hissine Son: Hassas Ciltlerin Bakması Gereken 10 Sensibio Ürünü

etiket Kızarıklık, Yanma, Gerginlik Hissine Son: Hassas Ciltlerin Bakması Gereken 10 Sensibio Ürünü

mulan
mulan - Onedio Üyesi
22.06.2025 - 18:05

Hassas cildi olanların özel ürünler kullanması gerekiyor. Çünkü herkesin kullandığı ürünler onlar için pek uygun olmuyor. Eğer hassas bir cildiniz varsa kızarıklık, gerginlik ve yanma hissi yaşıyor olabilirsiniz. Hassas cildinizdeki gerginliği alacak ve sizi rahatlatacak bakım ürünlere bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Bioderma Sensibio AR+ Cream Bakım Kremi

1. Bioderma Sensibio AR+ Cream Bakım Kremi

Kızarıklığa eğimli hassas bir cildiniz varsa buna uygun ürünler kullanmanız gerekiyor. Hassas dahil tüm cilt tiplerinin kullanabileceği bu bakım kremi kızarıklığın giderilmesine yardımcı olurken cildi nemlendirir ve yatıştırır. Önceden temizlediğiniz cildinizin üzerine sabah ve akşam bakım kremini uygulayarak rahatlayabilirsiniz. 

Bioderma Sensibio AR+ Cream Bakım Kremi

2. Bioderma Sensibio AR BB Bakım Kremi

2. Bioderma Sensibio AR BB Bakım Kremi

Hem kızarıklık görünümünü azaltacak hem de cilt tonunu eşitşleyecek bir ürün arıyorsanız, işte Sensibio AR BB Bakım Kremi! Yüzünüz için kullanabileceğiniz bakım kremi soğuktan, rüzgardan, sıcaktan ya da güneşten etkilenen cildinizin kızarıklık görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda içeriğindeki SPF30 sayesinde cildi güneş ışınlarından koruyor. 

Bioderma Sensibio AR BB Bakım Kremi

3. Bioderma Sensibio AR+ BI-Serum

3. Bioderma Sensibio AR+ BI-Serum

Cildinizdeki kızarık görünümü azaltacak serum, aynı zamanda yaşlanma karşıtı etkiye de sahip. Çift etkili serum cildinizi yatıştırırken aynı zamanda cildin sıkılığını geri kazanmasına yardımcı oluyor. Hassas dahil tüm cilt tiplerinin kullanabileceği bu serum ciltte yağlı veya yapışkan bir his bırakmıyor.

Bioderma Sensibio AR+ BI-Serum

4. Bioderma Sensibio AR+ Makyaj Temizleyici

4. Bioderma Sensibio AR+ Makyaj Temizleyici

Durulama gerektirmeyen makyaj temizleyici misel jel, misel teknolojisi ile cildi yağ, kir ve makyajdan arındırırken aynı zamanda kızarıklığı yatıştırıyor. Hassas dahil tüm cilt tiplerinin kullanabileceği bu makyaj temizleyiciyi bir pamuk yardımı ile suratınıza uygulayın ve soğutucu etkisiyle ferahlık hissedin!

Bioderma Sensibio AR+ Makyaj Temizleyici

5. Bioderma Sensibio Yüz Temizleme Jeli

5. Bioderma Sensibio Yüz Temizleme Jeli

Cilt bakım rutinlerinin vazgeçilmezi olan bu temizleme jeli hassas ciltlerin ihtiyaçlarına göre tasarlandı.Cildi nazikçe temizler ve makyajdan arındırmaya yardımcı olur. Bunları yaparken cildi nemlendirir ve hassas ciltlerin tolerans eşiğini yükseltir.Yüz ve göz çevresinde rahatlıkla kullanılabilir.

Bioderma Sensibio Yüz Temizleme Jeli

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6. Bioderma Sensibio H²O Makyaj Temizleme Suyu

6. Bioderma Sensibio H²O Makyaj Temizleme Suyu

İşte hassas dahil tüm ciltlerin vazgeçilmez ikonu Sensibio H2O! Nazik formülü ile ovalama gerektirmeden, tek hamlede cildi kir, yağ ve makyajdan arındırıyor. Yüz, göz ve dudak çevresi için rahatlıkla kullanılabilir. Durulama gerektirmeyen ferahlatıcı formülü ile Bioderma'nın kült ürünü olan Sensibio H2O, misel teknolojisi sayesinde derinlemesine cilt temizleme ve mükemmel makyaj çıkarma gücüne sahiptir.

Bioderma Sensibio H²O Makyaj Temizleme Suyu

7. Bioderma Sensibio DS+ Bakım Kremi

7. Bioderma Sensibio DS+ Bakım Kremi

Yağlı cilt nedeniyle rahatsızlık hissi, kızarık görünüm, pullanma ve aşırı yağlanma problemi yaşayan hassas ciltlerin ihtiyaçları için tasarlanan bu bakım kremi, cildiyatıştırırken nemlendirme özelliğine sahip. Gözenekleri tıkamayan bu formül, ciltteki pullanmayı azaltırken cildin tolerans seviyesini artırmaya yardımcı olur.

Bioderma Sensibio DS+ Bakım Kremi

8. Bioderma Sensibio H²O Makyaj Temizleme Suyu

8. Bioderma Sensibio H²O Makyaj Temizleme Suyu

Suya dayanıklı makyajı bile gözlerden ve dudaklardan tek bir hamle ile cilde zarar vermeden mükemmel bir şekilde temizleyen bu çift fazlı misel makyaj temizleyici, kirpiklere bakım yaparak kirpiklerin daha yoğun, daha kalın ve daha hacimli olmasını sağlıyor.

Bioderma Sensibio H²O Makyaj Temizleme Suyu

9. Bioderma Sensibio Defensive Günlük Bakım Kremi

9. Bioderma Sensibio Defensive Günlük Bakım Kremi

Hassas ve hassaslaşabilen cildiniz için besleyici ve nemlendirici bir krem arıyorsanız bu bakım kremini alabilirsiniz. Hassasiyete karşı etkili bakım kremi, cildinizin savunma mekanizmasını güçlendiriyor. Hafif dokusu sayesinde hızlıca cilt tarafından emiliyor. Cildinize yumuşaklık ve esneklik sağlayan bakım kremini hassas dahil tüm cilt tipleri kullanabilir.

Bioderma Sensibio Defensive Günlük Bakım Kremi

10. Bioderma Sensibio Makyaj Temizleme Yağı

10. Bioderma Sensibio Makyaj Temizleme Yağı

Çift aşamalı temizlik ile cildinizi derinlemesine kir, yağ ve makyajdan arındırmak istiyorsanız sizi Sensibio Makyaj Temizleme Yağı ile tanıştıralım. Ciltteki yağı, kiri, günlük güneş kremini ve özellikle suya dayanıklı makyajı ciltte hassasiyet yaratmadan temizlerken, gözenekleri tıkamıyor ve gözde bulanıklığa sebep olmuyor. Çift aşamalı temizliğin ikinci adımı olarak Sensibio Foaming Gel ile temizlik rutininizi tamamlamayı unutmayın!

Bioderma Sensibio Makyaj Temizleme Yağı

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mulan
mulan
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