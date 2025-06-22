Kızarıklık, Yanma, Gerginlik Hissine Son: Hassas Ciltlerin Bakması Gereken 10 Sensibio Ürünü
Hassas cildi olanların özel ürünler kullanması gerekiyor. Çünkü herkesin kullandığı ürünler onlar için pek uygun olmuyor. Eğer hassas bir cildiniz varsa kızarıklık, gerginlik ve yanma hissi yaşıyor olabilirsiniz. Hassas cildinizdeki gerginliği alacak ve sizi rahatlatacak bakım ürünlere bakalım mı?
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
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1. Bioderma Sensibio AR+ Cream Bakım Kremi
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2. Bioderma Sensibio AR BB Bakım Kremi
3. Bioderma Sensibio AR+ BI-Serum
4. Bioderma Sensibio AR+ Makyaj Temizleyici
5. Bioderma Sensibio Yüz Temizleme Jeli
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6. Bioderma Sensibio H²O Makyaj Temizleme Suyu
7. Bioderma Sensibio DS+ Bakım Kremi
8. Bioderma Sensibio H²O Makyaj Temizleme Suyu
9. Bioderma Sensibio Defensive Günlük Bakım Kremi
10. Bioderma Sensibio Makyaj Temizleme Yağı
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