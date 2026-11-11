Kıyafetleri Ütülerken Tek Hamlede Jilet Gibi Yapmanın Sırrı Mutfakta Saklı

Kumaşın iki tarafı da ısındığı için kırışıklıklar daha az ütü geçişiyle açılıyor, kıyafeti sürekli ters çevirmeye de gerek kalmıyor. Özellikle bir sürü gömlek, pantolon ya da çarşaf ütüleyenler için ciddi zaman kazandırıyor.

Ütü daha kısa süre çalıştığı için elektrik tüketimi de bir miktar azalabiliyor. Tabii ne kadar tasarruf edileceği ütünün türüne, sıcaklık ayarına ve kumaşa göre değişiyor.