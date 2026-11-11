Kıyafetleri Ütülerken Tek Hamlede Jilet Gibi Yapmanın Sırrı Mutfakta Saklı
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Ütü yapmak ev işlerinin en çok vakit alanlarından biri. Hele bir de aynı kırışıklığın üzerinden defalarca geçmek zorunda kalınca iş iyice çileye dönüşüyor. Ama mutfakta zaten bir rulo halinde duran alüminyum folyo, bu işi epey hızlandırabiliyor.
Peki ne yapmanız gerekiyor?
Kolay ütünün sırrı, alüminyumun ısıyı yansıtma özelliğinde saklı.
Kıyafetin iki yüzü de aynı anda ütülenmiş oluyor.
İşte adım adım uygulama yöntemi:
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