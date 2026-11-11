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Kıyafetleri Ütülerken Tek Hamlede Jilet Gibi Yapmanın Sırrı Mutfakta Saklı

Kıyafetleri Ütülerken Tek Hamlede Jilet Gibi Yapmanın Sırrı Mutfakta Saklı

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 22:35
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Ütü yapmak ev işlerinin en çok vakit alanlarından biri. Hele bir de aynı kırışıklığın üzerinden defalarca geçmek zorunda kalınca iş iyice çileye dönüşüyor. Ama mutfakta zaten bir rulo halinde duran alüminyum folyo, bu işi epey hızlandırabiliyor. 

Peki ne yapmanız gerekiyor?

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Kolay ütünün sırrı, alüminyumun ısıyı yansıtma özelliğinde saklı.

Kolay ütünün sırrı, alüminyumun ısıyı yansıtma özelliğinde saklı.

Normalde ütünün ısısı kumaşa yalnızca üstten ulaşıyor. Bu ısının bir kısmı kumaştan geçip ütü masasının dolgusu tarafından emiliyor ve boşa gidiyor.

Kılıfın altına serilen alüminyum folyo ise bu ısıyı yeniden kumaşa doğru yansıtıyor. Yani ütü üstten ısıtırken folyo da alttan ısıtmış oluyor.

Kıyafetin iki yüzü de aynı anda ütülenmiş oluyor.

Kıyafetin iki yüzü de aynı anda ütülenmiş oluyor.

Kumaşın iki tarafı da ısındığı için kırışıklıklar daha az ütü geçişiyle açılıyor, kıyafeti sürekli ters çevirmeye de gerek kalmıyor. Özellikle bir sürü gömlek, pantolon ya da çarşaf ütüleyenler için ciddi zaman kazandırıyor.

Ütü daha kısa süre çalıştığı için elektrik tüketimi de bir miktar azalabiliyor. Tabii ne kadar tasarruf edileceği ütünün türüne, sıcaklık ayarına ve kumaşa göre değişiyor.

İşte adım adım uygulama yöntemi:

İşte adım adım uygulama yöntemi:

  • Ütü masasının kumaş kılıfını dikkatlice çıkarın.

  • Masanın yüzeyini mümkün olduğunca kaplayacak şekilde bir ya da birkaç parça alüminyum folyo serin.

  • Folyonun parlak tarafının yukarı baktığından emin olun.

  • Folyoda katlanma ve büyük kırışıklık kalmamasına dikkat edin, yüzey düz olmalı.

  • Kılıfı folyonun üzerine geri takın ve her zamanki gibi ütülemeye başlayın.

Folyo asla doğrudan ütüye ya da kıyafete temas etmemeli, kumaş kılıf mutlaka arada kalmalı. Hassas ve sentetik kumaşlarda etiketteki sıcaklık talimatlarına uymayı unutmayın. 

Ütü bittikten sonra masanın yüzeyi normalden daha sıcak olabilir, dikkatli olun.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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