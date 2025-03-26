Kıvırcık Emrata'dan Selena'nın Selfiesine 26 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Kıvırcık Emrata'dan Selena'nın Selfiesine 26 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Kylie Jenner
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Emrata
Rosie Huntigton
Gigi Hadid
Selena Gomez
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Justin Bieber
Paris Hilton
Dua Lipa
Jlo
Georgina Rodriguez
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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