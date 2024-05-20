Kişisel Bakımın Lideri Evyap’ın Yeni Markası Pet Love Patili Dostlarımızın Bakım ve Hijyeni İçin Yola Çıktı

Pet Love Yardımcı Marka Müdürü Burak Bilgin, Evyap Hijyen Pazarlama

Direktörü Fatma Yeşim Tütüncü, Evyap Hijyen Kategori Lideri Ömer Evyap,

Pet Love Marka Müdürü Arda İşcan

'Yenilikçilik Evyap’ın DNA’sında var'

97 yıldır yenilikçiliği elden bırakmadan insanların kişisel bakım ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandıklarını kaydeden Evyap İcra Kurulu Üyesi ve Hijyen Kategorisi Lideri Ömer Evyap, bu tecrübeyi şimdi patili dostlarımız için de kullanacaklarını vurguladı. “Yenilikçilik Evyap’ın DNA’sında var” diyen Evyap, şöyle devam etti:

“Evyap’ın yolculuğu kişisel temizliğin temeli olan sabun ile başladı. Zaman içinde sıvı sabundan şampuana, tıraş ürünlerinden, diş macununa, bebek hijyen ürünlerinden deodoranta kadar kişisel bakım ve temizlik kategorisinin tamamını kapsayacak bir yelpazede üretim yapar hale geldi. Bugün üç ülkede üretim tesisleri olan ve 100 ülkeye ihracat yapan Evyap, lider markalarıyla 7’den 70’e herkesin vazgeçilmezi konumunda. Bu bilgi birikimi ile, her geçen gün büyüyen evcil hayvan kategorisinde de farklılaşan tüketici ihtiyaçlarına karşılık vermek istiyoruz. Hedefimiz, «evcil hayvan bakım» kategorisinin lideri olmak” şeklinde konuştu.

'Türkiye’de hanelerin yüzde 7’si köpek, yüzde 15’i kedi sahibi'

Türkiye’de 20 milyondan fazla evcil hayvanın yaşadığına işaret eden Ömer Evyap, bu sayının yaklaşık yüzde 40’ının kedi ve köpeklerden oluştuğunu söyledi. Evyap, Türkiye ve dünyadaki evcil hayvan popülasyonu hakkında şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de tüm hanelerin yüzde 7’sinde köpek, yüzde 15’inde ise kedi bulunuyor. Son 5 yılda Türkiye’deki hanelerde kedi ve köpek sayısı ciddi artış gösterdi; yaklaşık 5,4 milyon kedi, 2,4 milyon da köpek ile evlerimizi paylaşıyoruz. Avrupa’nın tamamında ise 127 milyon evcil kedi 104 milyon evcil köpek yaşıyor. Kedi ve köpekler toplam evcil hayvanların yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Doğu Avrupa’da en çok kedi ve köpek popülasyonu Rusya’da bulunuyor. Bunu Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa takip ediyor. Ülkemizde evcil hayvan bakım ürünleri pazarı ise, 2018’den bu yana değer cinsinden yaklaşık 10 kat kadar büyük bir oranda artmış görünüyor. Sokak hayvanları, hayvan hakları gibi konulardaki bilinçlenme ve pandeminin etkisiyle hem evlerde beslenen hayvan sayısı artmaya başladı hem de insanlar evcil hayvanlarını ailenin bir ferdi olarak görmeye başladılar. Dolayısıyla hem Türkiye’de hem de çevremizdeki ülkelerde hayvan hijyen bakım ürünlerine duyulan ihtiyaç büyük. Biz de yaklaşık 100 yıllık tecrübemizle bu ihtiyaca cevap vermek için yola çıktık.”