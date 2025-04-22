Kişisel Bakım Ürünleriyle Sektöre Farklılık Kazandıran İZZ’den Yeni Koleksiyon: Biocare

Koku duyusu ile hatırladığımız anıların, duygu yoğunluğunun çok fazla olmasından yola çıkan marka, anları unutulmaz kılmak ve kalıcı iz bırakmak için parfüm severlere “Her koku bir iz, bıraktığınız her iz sizi hatırlatan değerli bir anıdır” mesajı veriyor.

İZZ ürünleri Trendyol, Amazon, Hepsiburada, başta olmak üzere yerli ve yabancı birçok alışveriş sitesi, Brandroom mağazaları, Zorlu Center, Swissotel The Bosphorus ve izz.com.tr’den satın alabilir, markanın serüveni ve ürünler hakkında detaylı bilgiye web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.