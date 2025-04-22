Kişisel Bakım Ürünleriyle Sektöre Farklılık Kazandıran İZZ’den Yeni Koleksiyon: Biocare
Marka ve iletişim dünyasının profesyonellerinin, duygulara hitap eden ve iz bırakan markalar yaratma hedefiyle yola çıkan İZZ, 2025 yılına yeni koleksiyonuyla iddialı bir giriş yapıyor. Marka, İzzPerfume's serisine ek İzzBiocare kişisel bakım ürünlerini satışa sunuyor.
Kokularını sadece zevk ve ihtiyaç için değil, ayrıca önemli bir iletişim aracı olarak sektöre kazandırmak isteyen IZZ, 2025’e özel İzzBiocare ismi altında yeni serisini satışa sunuyor. Aralarında peeling, şampuan, losyon ve sabundan oluşan yeni ürünler yer alıyor. Parfüm koleksiyonunda en kaliteli esansları kullanan İZZ, yeni seri ürünlerinde organik kayısı çekirdekleriyle peeling etkisi yaparak, cildin canlanmasını sağlıyor. Karabiberin keskin ve canlandırıcı etkisiyle benzersiz bakımın keyfini yaşatıyor. Gülün zarafetiyle bakım yaparak cildin saf güzelliğine ulaşmasını sağlıyor.
Lüks dokunuş teninize pamuksu bir yumuşaklık getiriyor
Yeni koleksiyon online platformlarda alıcılarını bekliyor
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