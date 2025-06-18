Kısırlaştırılan Kediniz İçin En Sağlıklı 10 Mama Çeşidi

Kedileri kısırlaştırdıktan sonra onları özel mamalarla beslemek gerekiyor. Bunun nedeni kısırlaştırma operasyonu sonrası kedilerin metabolizmasının yavaşlaması. Kedin kısırlaştıktan sonra hangi mama onun için daha iyi merak ediyor olabilirsin. Bu tabii ki kedinin damak tadına ve ihtiyaçlarına bağlı. Ama öncelikle bilmen gereken kısırlaştırılmış kediler için üretilen mamaların üzerinde 'sterilised' yazması. Yani mama seçerken öncelikle sterilised yazmasına dikkat etmelisin. Bunun dışında da içeriğini okuyarak kedin için en doğru mamayı alabilirsin. Sana önerebileceğimiz bazı mamaları derledik!

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