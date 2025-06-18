Kısırlaştırılan Kediniz İçin En Sağlıklı 10 Mama Çeşidi
Kedileri kısırlaştırdıktan sonra onları özel mamalarla beslemek gerekiyor. Bunun nedeni kısırlaştırma operasyonu sonrası kedilerin metabolizmasının yavaşlaması. Kedin kısırlaştıktan sonra hangi mama onun için daha iyi merak ediyor olabilirsin. Bu tabii ki kedinin damak tadına ve ihtiyaçlarına bağlı. Ama öncelikle bilmen gereken kısırlaştırılmış kediler için üretilen mamaların üzerinde 'sterilised' yazması. Yani mama seçerken öncelikle sterilised yazmasına dikkat etmelisin. Bunun dışında da içeriğini okuyarak kedin için en doğru mamayı alabilirsin. Sana önerebileceğimiz bazı mamaları derledik!
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1. Pro Plan Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması
2. Royal Canin Sterilised 37 Kedi Maması
3. Pro Plan Opti Renal Sterilised Hindili Kedi Maması
4. Royal Canin Sterilised +7 Kısırlaştırılmış Kedi Maması
5. Pro Plan Sterilised Senior +7 Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi Maması
6. Cat Chow Sterilised Kısırlaştırılmış Kedi Maması
7. Royal Canin Sterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi Maması
8. Catty Somonlu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması
9. Molly Kısırlaştırılmış Somonlu Kedi Maması
10. Molly Kısırlaştırılmış Tavuklu Kedi Maması
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