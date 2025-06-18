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Kısırlaştırılan Kediniz İçin En Sağlıklı 10 Mama Çeşidi

etiket Kısırlaştırılan Kediniz İçin En Sağlıklı 10 Mama Çeşidi

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.06.2025 - 17:04

Kedileri kısırlaştırdıktan sonra onları özel mamalarla beslemek gerekiyor. Bunun nedeni kısırlaştırma operasyonu sonrası kedilerin metabolizmasının yavaşlaması. Kedin kısırlaştıktan sonra hangi mama onun için daha iyi merak ediyor olabilirsin. Bu tabii ki kedinin damak tadına ve ihtiyaçlarına bağlı. Ama öncelikle bilmen gereken kısırlaştırılmış kediler için üretilen mamaların üzerinde 'sterilised' yazması. Yani mama seçerken öncelikle sterilised yazmasına dikkat etmelisin. Bunun dışında da içeriğini okuyarak kedin için en doğru mamayı alabilirsin. Sana önerebileceğimiz bazı mamaları derledik!

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1. Pro Plan Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması

1. Pro Plan Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması

10 kiloluk paket kısırlaştırılmış kedin için ideal mamalardan biri. Somonlu tadı olan mamayı kediler beğeniyor. Kısırlaştırılmış kediler için bilimsel olarak formüle edilen mama kedine ihtiyacı olan besini sağlıyor. Bu mamayı yediğinde kedin gün boyu canlı hissedecek. Kedine uygun bir mama arıyorsan Pro Plan'ın somonlu mamasını deneyebilirsin.

Pro Plan Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması

2. Royal Canin Sterilised 37 Kedi Maması

2. Royal Canin Sterilised 37 Kedi Maması

Kısırlaştırdığın kedin için alabileceğin bir başka mama ise bu 15 kiloluk Royal Canin mama. Kedinin kısırlaştıktan sonraki besin ihtiyaçlarını karşılayan kedi mamasında kedinin ihtiyacına uygun şekilde yağ oranı var. Bu sayede kedin ideal vücut ağırlığını koruyor. Bunun yanında kedinin üriner sisteminin sağlığını desteklemeye ve korumaya da yardımcı oluyor. Yüksek protein içeriği kedinin kas kütlesini korumak için de önemli.

Royal Canin Sterilised 37 Kedi Maması

3. Pro Plan Opti Renal Sterilised Hindili Kedi Maması

3. Pro Plan Opti Renal Sterilised Hindili Kedi Maması

Pro Plan'ın hindili maması kısırlaştırılmış kedilere özel. 10 kiloluk kedi maması yetişkin kedilerin günlük besin ihtiyacını karşılıyor. Buna ek olarak böbrek sağlığını da koruyor. Kısırlaştırılmış kedilerin metabolizmasına uygun şekilde hazırlanan kedi maması yüksek protein içeriyor. Kolay sindirilebilir olduğu için uygun bir mama. Bu mamanın renklendirici ve aroma verici içermediğini de ekleyelim.

Pro Plan Opti Renal Sterilised Hindili Kedi Maması

4. Royal Canin Sterilised +7 Kısırlaştırılmış Kedi Maması

4. Royal Canin Sterilised +7 Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Kısırlaştıktan sonra kedilerin metabolizması yavaşlıyor. Bu yüzden özel mamalara ihtiyaç duyuyorlar. Kısırlaştırılmış kediler için kullanabileceğin bir başka kedi maması Royal Canin'in bu maması. Bu mamanın içinde kedilerin yaşlanma belirtilerini karşılamalarına yardımcı olmak için yeşil çay polifenolleri, C vitamini gibi besinler var. Bu mamayı kullandığında kedin kısırlaştırmadan sonra aşırı kilo almıyor. 

Royal Canin Sterilised +7 Kısırlaştırılmış Kedi Maması

5. Pro Plan Sterilised Senior +7 Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi Maması

5. Pro Plan Sterilised Senior +7 Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi Maması

7 yaş ve üzeri yetişkin kediler için bu mama ideal. Kısırlaştırılmış yaşlı kedinin besin ihtiyacını karşılayacak kedi maması, kedinin daha uzun ve sağlıklı yaşamasına destek veriyor. Renklendirici ve aroma içermiyor. Hindi eti seven kediler aromasını beğeniyor. İçeriğinde E ve C vitamini, beta karoten gibi önemli antioksidanlar var. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendiriyor. 

Pro Plan Sterilised Senior +7 Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi Maması

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6. Cat Chow Sterilised Kısırlaştırılmış Kedi Maması

6. Cat Chow Sterilised Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Tavuk etli kedi maması 15 kilo. Kısırlaştırılmış kedinin fazla kilo almasını engelleyen kedi mamasının yüksek protein içeriği var. Yüksek proteinin yanında düşük yağ düzeyi var. Yani kedin Cat Chow mamayı yerken vücudunda yağ birikmiyor ve kas kütlesi oluşuyor. Bu da onun sağlıklı olmasına destek oluyor. 

Cat Chow Sterilised Kısırlaştırılmış Kedi Maması

7. Royal Canin Sterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi Maması

7. Royal Canin Sterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi Maması

4 kiloluk mama kısırlaştırılmış kedilere özel. Kısırlaşan kedinin tükettiği besinler değişen enerji ihtiyacını karşılamalı. Royal Canin mama, kedine bu konuda yardımcı oluyor. Uygun miktardaki yağ oranı ile kedinin şişmanlamasının önüne geçmek için destek oluyor. Ayrıca kedinin üriner sisteminin sağlığını desteklemeye de yardımcı.

Royal Canin Sterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi Maması

8. Catty Somonlu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

8. Catty Somonlu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

15 kiloluk mama yetişkin ve kısırlaştırılmış kedinin ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış. Somonlu mama kedin için alabileceğin kaliteli besinlerden biri. Kedinin severek yiyeceği bir mama arıyorsan Catty kedi mamasını deneyebilirsin.

Catty Somonlu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

9. Molly Kısırlaştırılmış Somonlu Kedi Maması

9. Molly Kısırlaştırılmış Somonlu Kedi Maması

Kısırlaştırılmış kedin için alabileceğin bir başka mama ise Molly kedi maması. 15 kiloluk mama, kilolu ve kısırlaştırılmış kediler için uygun. Kedinin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılayan mama uzmanlar tarafından formüle edilmiş. Kedinin ideal kilosunda kalmasını sağlayan mama üriner taş oluşumu riskini de azaltmaya yardımcı oluyor.

Molly Kısırlaştırılmış Somonlu Kedi Maması

10. Molly Kısırlaştırılmış Tavuklu Kedi Maması

10. Molly Kısırlaştırılmış Tavuklu Kedi Maması

Tavuklu mama kedilerin en sevdikleri arasında yer alıyor. Profesyonel beslenme uzmanları tarafından hazırlanan mama kısırlaştırılmış kedin için ideal. Yüksek kaliteli içeriği kedinin iyi beslenmesine yardımcı oluyor. Lezzetli mamayı kediler bayılarak yiyor.

Molly Kısırlaştırılmış Tavuklu Kedi Maması

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mulan
mulan
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