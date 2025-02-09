Kışın da Evinizi Havalı ve Ferah Gösterecek 12 Tüyo

Kışın o gri ve kasvetli havası ruhunuza fazla mı işliyor? O zaman evinize biraz sıcaklık katmanın tam zamanı! Turuncu, hardal sarısı, kiremit kırmızısı gibi renklerle adeta güneşi içeri davet edebilirsiniz. Üstelik duvar boyamak gibi büyük işlere kalkışmanıza da gerek yok. Renkli yastıklar, battaniyeler ya da desenli halılarla ortamı bir anda daha canlı ve enerjik hale getirebilirsiniz. Küçük dokunuşlar evinizi sıcak, sizi de mutlu tutar