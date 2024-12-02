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Kısa Sürede Hazır: Airfryer'da 3 Malzemeli Kurabiye ve Unsuz Pırasalı Börek Nasıl Yapılır?

etiket Kısa Sürede Hazır: Airfryer'da 3 Malzemeli Kurabiye ve Unsuz Pırasalı Börek Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 19:31

Gün içinde çok fazla vakti olmayanlar bu tarifi denemeden geçmemeli. Bu tarif ile hem mideniz hem de gözünüz doyacak!👇

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Airfryer'da 3 Malzemeli Kurabiye ve Unsuz Pırasalı Börek Nasıl Yapılır?

Airfryer'da 3 Malzemeli Kurabiye ve Unsuz Pırasalı Börek Nasıl Yapılır?

Unsuz Pırasalı Börek 

Malzemeler

  • 4 adet pırasa

  • 2 yumurta

  • 5 YK lor peyniri

  • 1 YK zeytinyağı

  • 1/2 sb rendelenmiş kaşar peyniri

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

  • Çörek otu

Hazırlanışı

1. Pırasaları ince ince doğrayın. Yumurtaları baharatlar ile çırpın. Pırasayı, zeytinyağını ve peynirleri ekleyin. 

2. Güveç kabına yayın ve üzerine çörek otu serpin. Sebze ayarında pişirin.

3 Malzemeli Kurabiye

  • 1/2 SB pudra şekeri

  • 1/2 SB sıvı yağ

  • 1 SB un

Hazırlanışı

1. Bütün malzemeleri karıştırın. Elinizle şekil verin ve hazneye dizin. Hamurişi ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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