“Kimsesiz Çocuklara Yardım Yapacağız” Diyerek Minik Serçe Sezen Aksu’yu da Dolandırdılar
“Kimsesiz Çocuklara Yardım Yapacağız” Diyerek Minik Serçe Sezen Aksu’yu da Dolandırdılar
Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/sezen-aksu-...
Türk pop müziğinin efsane isimlerinden minik serçe lakaplı Sezen Aksu da telefon dolandırıcılarının ağına yakalandı. Sezen Aksu'yu Beyoğlu Belediye Başkanı yardımcısı sıfatıyla arayan dolandırıcılar 'Kimsesiz Çocuklara Yardım Yapacağız' yalanıyla Sezen Aksu'dan 220.000 TL aldı.
Ekol TV'den Dilek Yaman'ın haberinin detayları 👇
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Minik Serçemiz Sezen Aksu da telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu.
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Ekol TV’den Dilek Yaman’ın haberine göre; Beyoğlu Belediye Başkanı yardımcısı sıfatıyla arayan dolandırıcılar Aksu'dan 'kimsesiz çocuklar' için bağış topladıklarını dile getirdi.
Aksu gelen bu teklifi kabul etti ve arayan kişilerle 420 bin TL'ye anlaştı. İlk etapta hesaba 220 bin TL gönderdi.
Aksu'nun asistanı durumdan şüphelenip Beyoğlu belediyesiyle irtibat haline geçiyor.
Belediye yetkilileri böyle bir kampanyanın olmadığını ifade ettiler.
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Aksu dolandırdığını anlayınca soluğu polis merkezinde aldı. Aksu'nun asistanı ise tanık sıfatıyla ifade verdi.
İşte Ekol TV’de yer alan haberin tüm detayları…
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