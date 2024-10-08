Kim Milyoner Olmak İster'deki Milyonluk Sorulara Doğru Yanıt Verebilecek misin?

Uzun yıllardır atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de şu ana kadar milyonluk soruyu görebilen yarışmacı sayısı epey kısıtlı olurken, programda sorulan milyonluk soruları sizlere sorma kararı aldık. Bakalım milyoner olabilecek misin?