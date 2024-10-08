Kim Milyoner Olmak İster'deki Milyonluk Sorulara Doğru Yanıt Verebilecek misin?
Kim Milyoner Olmak İster'deki Milyonluk Sorulara Doğru Yanıt Verebilecek misin?
Uzun yıllardır atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de şu ana kadar milyonluk soruyu görebilen yarışmacı sayısı epey kısıtlı olurken, programda sorulan milyonluk soruları sizlere sorma kararı aldık. Bakalım milyoner olabilecek misin?
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1. Herodot'un yazdığı, Mısır firavununun dilin kökeni deneyinde, doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun söylediği ilk kelime nedir?
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2. Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?
3. Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?
4. On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?
5. Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?
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6. Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?
7. İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?
8. İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?
9. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?
10. Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?
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