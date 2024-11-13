Keşke Orada Olsaydım Dedirtecek 15 Efsane Konser!
Keşke Orada Olsaydım Dedirtecek 15 Efsane Konser!
Bazı konserler var ki sadece kayıtlardan izlemek bile yetmiyor, 'ah be, orada olacaktım ki!' dedirtiyor. Hani o atmosferi soluyacaksın, kalabalıkla aynı şarkıya eşlik edeceksin, her anı ruhunda hissedeceksin… Mesela Freddie Mercury’nin Wembley’deki o tarihi anına tanıklık etmek ya da Nirvana’nın Seattle’da sahneyi salladığı anda orada olmak... İşte bu liste tam da böyle ‘keşke orada olsaydım’ dedirtecek konserlerden oluşuyor.
Hazırsanız, başlayalım!
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1. Şebnem Ferah - Ben Şarkımı Söylerken
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2. Duman .& Moğallar - Namus Belası
3. Nilüfer & Hayko Cepkin - Aşk Kitabı
4. Mor Ve Ötesi & Şebnem Ferah - Bir Derdim Var
5. Sertab Erener & İzmir Big Band - Aldırma Deli Gönlüm
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6. Nilüfer & Şebnem Ferah - Erkekler Ağlamaz
7. Sezen Aksu & Levent Yüksel & Sertab Erener - Aşkın Nur Yengi
8. Redd & Şebnem Ferah - Her Neyse
9. Sagopa Kajmer - Galiba
10. Gaye Su Akyol & Gazapizm - Ruhun Ölmüş Senin
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