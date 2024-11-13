Keşke Orada Olsaydım Dedirtecek 15 Efsane Konser!

Bazı konserler var ki sadece kayıtlardan izlemek bile yetmiyor, 'ah be, orada olacaktım ki!' dedirtiyor. Hani o atmosferi soluyacaksın, kalabalıkla aynı şarkıya eşlik edeceksin, her anı ruhunda hissedeceksin… Mesela Freddie Mercury’nin Wembley’deki o tarihi anına tanıklık etmek ya da Nirvana’nın Seattle’da sahneyi salladığı anda orada olmak... İşte bu liste tam da böyle ‘keşke orada olsaydım’ dedirtecek konserlerden oluşuyor.

Hazırsanız, başlayalım!