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Keşke Orada Olsaydım Dedirtecek 15 Efsane Konser!

etiket Keşke Orada Olsaydım Dedirtecek 15 Efsane Konser!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 12:16

Bazı konserler var ki sadece kayıtlardan izlemek bile yetmiyor, 'ah be, orada olacaktım ki!' dedirtiyor. Hani o atmosferi soluyacaksın, kalabalıkla aynı şarkıya eşlik edeceksin, her anı ruhunda hissedeceksin… Mesela Freddie Mercury’nin Wembley’deki o tarihi anına tanıklık etmek ya da Nirvana’nın Seattle’da sahneyi salladığı anda orada olmak... İşte bu liste tam da böyle ‘keşke orada olsaydım’ dedirtecek konserlerden oluşuyor. 

Hazırsanız, başlayalım!

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1. Şebnem Ferah - Ben Şarkımı Söylerken

2. Duman .& Moğallar - Namus Belası

3. Nilüfer & Hayko Cepkin - Aşk Kitabı

4. Mor Ve Ötesi & Şebnem Ferah - Bir Derdim Var

5. Sertab Erener & İzmir Big Band - Aldırma Deli Gönlüm

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6. Nilüfer & Şebnem Ferah - Erkekler Ağlamaz

7. Sezen Aksu & Levent Yüksel & Sertab Erener - Aşkın Nur Yengi

8. Redd & Şebnem Ferah - Her Neyse

9. Sagopa Kajmer - Galiba

10. Gaye Su Akyol & Gazapizm - Ruhun Ölmüş Senin

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11. Dolu Kadehi Ters Tut - Madem

12. Duman - Her Şeyi Yak

13. Pentagram - Bir

14. An Epic Symphony & Hayko Cepkin - Paranoya

15. Çilekeş - Y.O.K.

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