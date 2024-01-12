Kerimcan Durmaz Kapıştırıyor: Kim Sana Özel 'Nude' Göndersin? 😂
Kerimcan Durmaz Kapıştırıyor: Kim Sana Özel 'Nude' Göndersin? 😂
Son zamanlarda hepimizi gülme krizine sokan Kerimcan Durmaz konuğumuz oldu! Ünlü isimleri kapıştırmasını istediğimiz Kerimcan Durmaz, birbirinden eğlenceli yanıtlar verdi.
Gelin videomuza bir göz atalım!
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Kerimcan Durmaz'dan bir gece bütün parasını harcayacağı kişiyi seçmesini istedik! Sence kimi seçti?
Peki Kerimcan Durmaz, kendisini hangi oyuncunun canlandırmasını istemiştir?
Hayatı boyunca kendisini kombinleyecek kişi için kimi seçmiştir?
Kerimcan Durmaz'a özel nude gönderen kişi kim olsun? 😂
Kafede bağıra çağıra özel hayat, cinsellik konuşacağın kişi?
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Kısmetini açacak, sana doğru kişiyi bulacak kişi ise...
Kerimcan Durmaz Kim Olsun İsterdin 😂 Tüm Paranı Kiminle Harcarsın? Danla Bilic Aleyna Tilki #shorts
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