Kerem Bürsin ve Berkay Varol Cevaplıyor: Sevgilinin Arkadaşlarıyla Hemen Tanışır mısın?
Kerem Bürsin ve Berkay Varol Cevaplıyor: Sevgilinin Arkadaşlarıyla Hemen Tanışır mısın?
Kerem Bürsin ve Berkay Varol ile çektiğimiz yepyeni bir video ile karşınızdayız! Kendilerine içinden çıkılması zor durumlarda ne yapacaklarını sorduk. Onlar da ya 'nakavt' ya da 'hücum' dedi!
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Karşınızda sportif kişiliğiyle tanıdığımız Kerem Bürsin ve şimdilerde Türkiye kemer maçına hazırlanan Berkay Varol var!
Kendilerine birbirinden farklı sorular yönelttik ve cevaplarını 'nakavt' veya 'hücum' olarak vermelerini istedik.
Kerem Bürsin ve Berkay Varol Nakavt vs Hücum 😂 Sevgilinin Arkadaşlarıyla Tanışmak 😂
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