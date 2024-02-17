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Kerem Bürsin ve Berkay Varol Cevaplıyor: Sevgilinin Arkadaşlarıyla Hemen Tanışır mısın?

Kerem Bürsin ve Berkay Varol Cevaplıyor: Sevgilinin Arkadaşlarıyla Hemen Tanışır mısın?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.02.2024 - 22:19

Kerem Bürsin ve Berkay Varol ile çektiğimiz yepyeni bir video ile karşınızdayız! Kendilerine içinden çıkılması zor durumlarda ne yapacaklarını sorduk. Onlar da ya 'nakavt' ya da 'hücum' dedi! 

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İçeriğin Devamı Aşağıda

Karşınızda sportif kişiliğiyle tanıdığımız Kerem Bürsin ve şimdilerde Türkiye kemer maçına hazırlanan Berkay Varol var!

Karşınızda sportif kişiliğiyle tanıdığımız Kerem Bürsin ve şimdilerde Türkiye kemer maçına hazırlanan Berkay Varol var!

Kendilerine birbirinden farklı sorular yönelttik ve cevaplarını 'nakavt' veya 'hücum' olarak vermelerini istedik.

Kendilerine birbirinden farklı sorular yönelttik ve cevaplarını 'nakavt' veya 'hücum' olarak vermelerini istedik.

Bakalım nelere hücum, nelere nakavt dediler? 👀

Kerem Bürsin ve Berkay Varol Nakavt vs Hücum 😂 Sevgilinin Arkadaşlarıyla Tanışmak 😂

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