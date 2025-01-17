Kendisini Aldattığını İddia Eden Eşini Cinsel Organından Bıçaklayan Kadın 5 Günde Serbest Bırakıldı
Kendisini Aldattığını İddia Eden Eşini Cinsel Organından Bıçaklayan Kadın 5 Günde Serbest Bırakıldı
İstanbul’da yaşayan iki çocuk annesi G.D (37), kendisini aldattığını iddia ettiği eşi D.D. (39) ile tartıştı. Telefon dükkanı işleten D.D. ile G.D. arasındaki tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eşinden kaçmak için mutfağa koşan G.D., eline bıçak aldı. Çıkan arbedede D.D. testisinden yaralandı. D.D’nin şikayeti üzerine G.D. kasten yaralama suçundan tutuklandı. G.D., avukatının itirazının ardından 5 gün sonra serbest bırakıldı.
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İstanbul’da yaşayan ve 7 ve 12 yaşlarında iki kız çocuğu bulunan 13 yıllık evli çift arasında aldatma iddiasıyla tartışma çıktı. Eşinin kendisini defalarca aldattığını öne süren G.D. isimli kadın, eşi D.D’nin iş telefonunda başka kadınlarla mesajını yakaladı. G.D, olayın ardından iddiaya göre D.D.’nin telefonunu alarak, sosyal medya hesabından “Karımı çok kez aldattım. Pişman değilim çünkü suratına pişkin pişkin bakabiliyorum” paylaşımı yaptı.
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Olay üzerine evde çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O sırada, G.D.'nin evde bulunan kayınvalidesi de çıkan tartışmaya dahil oldu. G.D. daha sonra, hem kayınvalidesi hem de eşi tarafından darbedilmeye başladığı sırada, mutfağa koşarak eline bıçak aldı. Ardından arbede esnasında G.D. yere düştü. Çıkan arbedede G.D. bıçakla eşi D.D.’yi testisinden yaraladı.
Üst katta bulunan ve kavga seslerini duyan G’D’nin annesi de olaya dahil olarak, kızının elinden bıçağı aldı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ardından, polislerin incelemesinde 27.5 cm bıçak ile G.D.’nin, D.D’yi yaraladığı belirtildi. D.D.’nin şikayeti üzerine, G.D. 20 Aralık 2024 tarihinde kasten yaralama suçuyla tutuklandı. D.D.’nin tutukluluk sürecinde, avukatı Burak Aylı’nın itirazı sonucunda 25 Aralık 2024’te serbest bırakıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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