Kendini Yaza Ne Kadar Hazır Hissediyorsun?
Kendini Yaza Ne Kadar Hazır Hissediyorsun?
Havalar ısındıkça sen de 'Acaba yaza hazır mıyım?' diye düşünmeye başladın mı? O halde testi çöz ve ne kadar hazırsın görelim! 👇
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1. Yaz gelince birçok kişinin en büyük problemi kilo vermek, peki sen diyet yapıyor musun?
2. Bu yaz bir tatil planın var mı?
3. Peki en sevdiğin yaz meyvesi hangisi?
4. Gardolabın yaza hazır mı?
5. Peki yazları en çok hangi yemekleri yaparsın?
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6. Yaz mevsimi sana neyi çağrıştırıyor?
7. Şimdi de tatile gitmek isteyeceğin bir lokasyon seç bakalım 👇
8. Son olarak, hangi yolculuk tipi senin favorin?
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