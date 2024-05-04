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Kendini Yaza Ne Kadar Hazır Hissediyorsun?

etiket Kendini Yaza Ne Kadar Hazır Hissediyorsun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 19:31

Havalar ısındıkça sen de 'Acaba yaza hazır mıyım?' diye düşünmeye başladın mı? O halde testi çöz ve ne kadar hazırsın görelim! 👇

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1. Yaz gelince birçok kişinin en büyük problemi kilo vermek, peki sen diyet yapıyor musun?

2. Bu yaz bir tatil planın var mı?

3. Peki en sevdiğin yaz meyvesi hangisi?

4. Gardolabın yaza hazır mı?

5. Peki yazları en çok hangi yemekleri yaparsın?

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6. Yaz mevsimi sana neyi çağrıştırıyor?

7. Şimdi de tatile gitmek isteyeceğin bir lokasyon seç bakalım 👇

8. Son olarak, hangi yolculuk tipi senin favorin?

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Sen valizini hazırlamışsın bile!

Acele etme desek de sen yaza çoktan hazırsın. Tatil planlarını yapmış ve o günün gelmesini bekliyorsun. Aylar öncesinden beslenme düzenini oturtmuş ve fazla kilolarını da vermişsin. O halde sana iyi tatiller!

Sen kilo vermeyi bekliyorsun!

Fazla kiloların olduğunu düşünüyorsun o yüzden diyet yapıp istediğin vücuda kavuşmadan kendini yaza hazır hissetmeyeceksin. Sana önerimiz, fazla kasma sen her halinle güzelsin!

Sen yaza hazır olmak istemiyorsun çünkü kış insanısın!

Senin için yaz planlarının bir önemi yok, çünkü tam bir kışçısın. Yaz senin için hemen gelip geçmesi gereken bir mevsim. Ama yine de yazın güzelliklerinden faydalanmayı neden düşünmeyesin ki?

Senin miden yaza hazır!

Sen bir an önce yaz mevsiminin sebze ve meyvelerinin çıkmasını bekliyorsun. Çünkü yazın sana en keyif veren kısmı bu mevsime özgü tarifler deneyebilmen. Pasta ve tatlılar, mevsim sebzelerinden yapılan yemekler... E o zaman sana şimdiden eline sağlık diyelim!

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