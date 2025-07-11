Kendini Tanı, Âlemi Anla: Parçada Saklı Bütünün Bilgisi ve Gücü

Bir insanda olan özellikler, tüm kâinatta da birebir olarak mevcuttur. Nasıl ki 1’den 2’ye, 2’den 4’e diye diye 30 trilyon tane hücre oluştu; kâinatın oluşumunda da aslında en küçük zerrede olanla bütünde olanın bir bağı ve ilişkisi vardır.

Eskiler, “İlim bir noktaydı. Cahiller bunu çoğalttı.” derler. Evet, o bir noktanın içerisinde kâinatın tüm ilmi ve bilgisi her zaman vardır.

Bizler birer birey olarak, bir Âdemoğlu olarak kendimizi tanıyıp bildiğimizde, kendimizle ilgili keşifler yaptığımızda, farkındalıklarımızı artırdığımızda, tüm âlemle ve kâinatla ilgili bilgimizi geliştirip artırabiliriz.