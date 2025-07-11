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Kendini Tanı, Âlemi Anla: Parçada Saklı Bütünün Bilgisi ve Gücü

etiket Kendini Tanı, Âlemi Anla: Parçada Saklı Bütünün Bilgisi ve Gücü

Ünal Güner
Ünal Güner - yazio
11.07.2025 - 07:31

Bir insanda olan özellikler, tüm kâinatta da birebir olarak mevcuttur. Nasıl ki 1’den 2’ye, 2’den 4’e diye diye 30 trilyon tane hücre oluştu; kâinatın oluşumunda da aslında en küçük zerrede olanla bütünde olanın bir bağı ve ilişkisi vardır.

Eskiler, “İlim bir noktaydı. Cahiller bunu çoğalttı.” derler. Evet, o bir noktanın içerisinde kâinatın tüm ilmi ve bilgisi her zaman vardır.

Bizler birer birey olarak, bir Âdemoğlu olarak kendimizi tanıyıp bildiğimizde, kendimizle ilgili keşifler yaptığımızda, farkındalıklarımızı artırdığımızda, tüm âlemle ve kâinatla ilgili bilgimizi geliştirip artırabiliriz.

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Bizde olan her bir uzuv, her bir nokta, her bir atom, her bir hücre, kâinatın başka bir hâlinin bizdeki temsilcisidir ve bizler kendimizi keşfettikçe aslında hem kendimizi fark ederiz hem de bu fark edişin içerisinde kâinatla ve âlemle ilgili bilgimizi artırırız.

Bizde olan her bir uzuv, her bir nokta, her bir atom, her bir hücre, kâinatın başka bir hâlinin bizdeki temsilcisidir ve bizler kendimizi keşfettikçe aslında hem kendimizi fark ederiz hem de bu fark edişin içerisinde kâinatla ve âlemle ilgili bilgimizi artırırız.

Nasıl ki bir saç telinden, küçücük bir hücreden, bir parçadan ne yediğimiz, ne içtiğimiz, örneğin herhangi bir uyuşturucu kullanılıp kullanılmadığı tespit edilebiliyor; tüm DNA sistemlerimiz okunabiliyor. Bir parçanın içerisinde bütünün var olduğunun ispatı da birçok yerde vardır.

Bir gözümüzden, avuç içimizden, ayaklarımızdan, kullandığımız eşyalardan, kıyafetlerimizden, ayakkabılarımızdan, renk seçimlerimize kadar aslında her bir şey bize bizi anlatır. Kullandığımız kelimeler, ifadeler, yürüyüş şeklimiz, gülüşümüz; bizimle, kaderimizle, geçmişimizle ve geleceğimizle ilgili bilginin anahtarını verir.

Kendimizle, tek bir zerremizle ilgili dahi bir bilgi sahibi olduğumuzda, bunun bütündeki yerini bağlayabilme idrâkine adım attığımız anda bütünü ve parçayı buluşturmuş oluruz. Çünkü bir, çoğun içinde; o çokluk da bir’in içinde daima vardır.

Hayat içerisinde yaşadığımız bir gün, tüm günler gibidir. Yani bir günümüzde tüm hayatımızın, tüm hayatımızın içerisinde ise tüm hayatların bilgisi gizli ve saklıdır.

Hayat içerisinde yaşadığımız bir gün, tüm günler gibidir. Yani bir günümüzde tüm hayatımızın, tüm hayatımızın içerisinde ise tüm hayatların bilgisi gizli ve saklıdır.

O bir günün içerisinde, bir saatimizin, bir dakikamızın, bir saniyemizin, hatta bir anımızın içerisinde tüm anların bilgisi mevcuttur.

Eğer bir an içerisinde bir fark ediş, bir uyanış yaşarsak, bu birçok yere yansır.

An içinde uyanmak ve fark etmek dileği ile. 

Sevgilerimle…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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