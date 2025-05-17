Kendini Hangi Psikolojik Savunma Mekanizmasıyla Koruyorsun?
Hayatın karmaşası, stresi ve belirsizliği karşısında kendimizi nasıl koruduğumuz hiç düşündünüz mü? Belki de bilinçaltımızın derinliklerinde, ruhumuzun gizli koruyucuları olan psikolojik savunma mekanizmaları iş başında. Peki, hangi savunma mekanizması sizin gizli kahramanınız? Kendinizi koruma biçiminiz ne? Biraz dramatik geldi belki ama aslında hepimizin hayatta kalmak için kullandığı psikolojik savunma mekanizmaları var. Bu mekanizmalar, zihnimizin en karmaşık köşelerinde, genellikle farkında olmadan devreye girer ve bizi olumsuz duygulardan, travmalardan ve stresten korur. İşin ilginç yanı, her birimizin kullandığı savunma mekanizması genellikle farklıdır ve kişiliğimizi, yaşam tarzımızı ve hatta ilişkilerimizi bile şekillendirir.
Kendini Hangi Psikolojik Savunma Mekanizmasıyla Koruyorsun?
Haydiiii!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Zor bir günün ardından kendini nasıl rahatlatırsın?
4. Eleştiri aldığında ilk tepkin ne olur?
5. Hayal kırıklığı yaşadığında ne yaparsın?
6. Arkadaşın seni istemeden kırdı, ne yaparsın?
7. Birinin başarılarını kıskandığında ne hissedersin?
8. Kendi sorunlarının yerine başkalarının sorunları konuşmayı mı tercih edersin?
9. Ailenden biriyle tartıştığında genelde nasıl çözersin?
10. Son olarak en küçük hatada insanları hayatından çıkarıyor musun?
Mizah
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