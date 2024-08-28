Kendini Geliştirmeye Adayanların Mutfağında Mutlaka Bulundurması Gereken 12 Zihin Açan Besin
Kendini Geliştirmeye Adayanların Mutfağında Mutlaka Bulundurması Gereken 12 Zihin Açan Besin
Kendini geliştirmek sadece yeni bilgiler öğrenmekle sınırlı değil, vücudunu ve zihnini de doğru beslemek gerekiyor. Bunun için günlük hayatın koşuşturmacasında zihnini açık ve enerjini yüksek seviyede tutmak için mutfağında bulundurman gereken bazı besinleri listeledik. İşte detaylar!
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1. Ceviz
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2. Yumurta
3. Bitter Çikolata
4. Yeşil Çay
5. Badem
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6. Ispanak
7. Yaban Mersini
8. Keten Tohumu
9. Avokado
10. Somon
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