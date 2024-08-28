Kendini Geliştirmeye Adayanların Mutfağında Mutlaka Bulundurması Gereken 12 Zihin Açan Besin

Güçlü bir zihin için gereken besinlerden biri de ıspanak. Demir ve folik asit içeriği sayesinde kan dolaşımını hızlandırır, beynine daha fazla oksijen gitmesini sağlar ve odaklanmanı artırır. Hem lezzetli hem de besleyici olan bu yeşilliği sofrandan eksik etmemeye çalış!