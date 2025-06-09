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Kendine Bir İyilik Yap: Yaz Gelmeden Beslenmesini Düzeltmek İsteyenlere Öneriler

etiket Kendine Bir İyilik Yap: Yaz Gelmeden Beslenmesini Düzeltmek İsteyenlere Öneriler

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
09.06.2025 - 19:03

Yaz yaklaşırken hem ruhunuza hem de bedeninize dokunmak istersiniz! Küçük değişiklikler ile bunu yapmak mümkün. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmelisiniz. Sadece kilo vermek için değil... Enerji, denge ve huzur için de gereklidir!

Zorlayıcı diyetlere ve geçici çözümlere son vererek sürdürülebilir bir rutine geçiş yapmak isteyenler buraya! Basit ama etkili öneriler ile sağlıklı yaşam tarzına geçebilir ve farkındalık geliştirebilirsiniz. Gelin, birlikte bedeninize ve zihninize iyi gelecek önerilere bakalım!

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1. Yemeklerinizi başkalarına hazırlıyormuş gibi planlayın.

Kulağa ilginç geliyor olabilir ama oldukça etkili bir yöntem! Tabağı hazırlarken başka birine yağlı ve düzensiz bir şekilde sunmazdınız, değil mi? Bu bakış açısı sayesinde  daha özenli ve dengeli seçimlere yönelebilirsiniz. Kendine iyi bakmanın ilk adımı kendine değer vermektir!

2. Haftada bir öğününüzü tamamen yeşilliğe ayırın.

Yeşillik bol! Brokoli, kabak, ıspanak, yeşil mercimek, roka, avokado... Say say bitmiyor. Yeşil renk sayesinde bedeniniz arınır ve temizlenir. Haliyle enerjiniz yükselir. Haftada bir öğününüzü tamamen yeşil yiyeceklerle geçirirseniz bağırsaklarınız da destek olursunuz.

3. Yemek günlüğü tutmayı deneyin.

Ne yediğini fark etmen gerekir! Neyi ne kadar yediğini görmeden kör bir şekilde ilerlersen uzun vadede sağlığınız olumsuz etkilenebilir. Her öğün sonrası kısa kısa ne yendiği ve nasıl hissedildiği not alınabilir. Böylece farkındalığınız artar ve değişime nereden başlamanız gerektiğini görürsünüz!

4. Buzdolabınızı motive edici bir hale getirin.

Dolabı açtığınız zaman size destek olacak şeylerle karşılaşmanız gerekiyor! Sağlıklı kararlarınızı hatırlatacak küçük notlar tatlı olabilir. Kendinizi nazikçe yönlendirebilmelisiniz! Aynı zamanda göz önünde olan besinleri daha sık tüketirsiniz. Bu yüzden meyve ve sebzelerin daha görünür yerlere konulması önemli...

5. Tatlı krizleriniz için alternatif bir liste hazırlayın.

Tatlı isteğinizi bastırmanız zor değil! Çikolata ve pastaya yönelmek yerine sağlıklı alternatiflere bakabilirsiniz. Hurma ve fındık, muzlu yoğurt, fırınlanmış elma... Seçenekleriniz az değil. Bu yüzden anlık heves geldiğinde hemen kafanızda oluşturduğunuz tariflere yönelin. Kendinizi zorlamadan değişebilirsiniz.

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6. Ortamınızı güzelleştirmeyi unutmayın.

Yemek yemenin sadece fiziksel bir aktivite olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Aynı zamanda zihinsel ve duygusal bir eylemdir. Kendi değerinizi bilerek keyifli ortamlar oluşturmayı unutmayın. Hem yeme hızınızı azaltırsınız hem de tokluğunuzu daha basit bir şekilde fark edebilirsiniz. Sevdiğiniz bir müzik, mum, tatlı bir tabak...

7. Her hafta yeni bir sebze keşfedin.

Brokoliden sıkıldınız mı? Pazı, enginar, şalgam... Her hafta mutfağınıza yepyeni bir sebze sokabilirsiniz. Çeşitliliği artırarak vücudunuza farklı vitaminler girmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda yemeğe olan ilginiz de canlı kalır!

8. İşlenmemiş gıda gününüz olsun.

Kahvaltıdan tutun akşam yemeğine kadar tüm öğünlerinizi sadece dopal ve paketlenmemiş gıdalardan oluşturmayı deneyebilirsiniz! Sindriminizi rahatlatmak, şişkinliğinizi azaltmak ve enerjinizi yükseltmek istiyorsanız kesin denemelisiniz. Temiz beslenme fikrine alışmak için harika bir başlangıç olabilir.

9. Tat alma duyunuzu eğitin.

Tuz, şeker ve yağ kullanımı fazla olduğu zaman tat alma duyusu da körelir. Bu yüzden basit ve doğal tatlara yönelmeniz gerekiyor. Başta zor gelebilir... Ama zamanla damak tadınız dönüşecek! Tatların daha net gelmeye başladığını göreceksiniz. Sağlıklı tercihler yapmanız da kolaylaşacaktır.

10. Duygusal açlığınızı fark etmeye çalışın.

Gerçek açlık ile duygusal açlığınızı ayırt edebilmelisiniz. Stresli ve canınız sıkkın olduğu zamanlar duygularla baş etmek için yemeğe yönelebilirsiniz. Bunu fark etmeniz ilk adım! Karnınızın mı yoksa ruhunuzum mu aç olduğunu kendinize sorun. Ruhunuz aç ise yürüyüş yapmak, nefes almak ya da birileri ile konuşmak iyi gelecektir.

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asklepiospallas
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