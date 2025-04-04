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Kendinden Bir Parça Bulacağın Taylor Swift Şarkısını Söylüyoruz!

etiket Kendinden Bir Parça Bulacağın Taylor Swift Şarkısını Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 20:05

Taylor Swift’i çok seviyoruz çünkü şarkıları sadece birer melodi değil, duygularımızı, anlarımızı ve hikayelerimizi anlatan birer yansıma. Neredeyse her parçasında kendimizden bir şeyler buluyoruz. Peki, hangisi seni en iyi yansıtıyor? Bu testte, sana en uygun Taylor Swift şarkısını keşfedeceğiz.

Hazırsan, başlıyoruz!

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1. Bir Taylor seçerek teste başlayalım!

2. Bir gif seç!

3. İki kelime ile karakterini tanıtacaksın! Seç bakalım :)

4. Şarkı sözlerinin anlamlı olması senin için ne kadar önemli? Puanlar mısın?

5. Bir Taylor daha seçelim mi?

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6. İlgiyi seven biri misin?

7. Peki, hangi saç stili ona daha çok yakışmış sence?

8. Son olarak, bir konser fotoğrafı seç!

Shake It Off

22

Lover

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miray soysal
miray soysal
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