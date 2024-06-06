Kendi Öğrencilerine Yasak: Beykoz Üniversitesi’nin Mezuniyet Töreni Boğaziçi Kampüsünde Yapılacak!
Kendi Öğrencilerine Yasak: Beykoz Üniversitesi’nin Mezuniyet Töreni Boğaziçi Kampüsünde Yapılacak!
Boğaziçi Üniversitesi Rektörülüğü, öğrencilerin protestosunu sebep göstererek kampüs içinde toplu mezuniyet töreni yapılmasını yasaklamıştı. Mezuniyet töreni kendi öğrencilerine yasak olan Boğaziçi Üniversitesi’nde, Beykoz Üniversitesi’nin mezuniyet töreni yapılacağı açıklandı.
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Boğaziçi Üniversitesi’nde en son 2021 yılında yapılan mezuniyet töreninde öğrenciler rektöre sırtını dönmüş ve protesto etmişti.
Üniversite yönetimi, bu protestodan sonra okulda mezuniyet töreni yapılmasını yasaklamıştı.
Boğaziçi Üniversitesi geçtiğimiz yıllarda öğrencilere attığı maillerde mezuniyet töreni yerine diploma dağıtımı yapılacağını belirtmişti. Yine aynı maillerde ‘izinsiz eylemler’e katılacak öğrencilerin mezun kartlarının iptal edileceği söylenmiş, izinsiz eylemlerle de öğrencilerin organize ettiği alternatif mezuniyet töreni kastedilmişti.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreni yapamayacakken, üniversitenin Anadolu Hasarı Kampüsü’nde Beykoz Üniversitesi’nin mezuniyet töreni yapılacağı açıklandı.
Beykoz Üniversitesi'nin açıklaması 👇
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Beykoz Üniversitesi'nin yanıtlamaya kapalı paylaşımı sosyal medyada da tepki çekti 👇
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