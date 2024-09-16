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Kendi Minik Şefinizi Yetiştirin: Çocuklarla Beraber Yapabileceğiniz Eğlenceli ve Besleyici 14 Tarif

etiket Kendi Minik Şefinizi Yetiştirin: Çocuklarla Beraber Yapabileceğiniz Eğlenceli ve Besleyici 14 Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 19:01

Mutfakta çocuklarla vakit geçirmek, hem eğlenceli hem de onlara yemek yapmayı öğretmenin en keyifli yollarından biri. Hem bir şeyler öğreniyorlar hem de beraber harika anılar biriktiriyorsunuz. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer ile aynı anda iki farklı yemek hazırlamak da işinizi epey kolaylaştırıyor! 

İşte birlikte yapabileceğiniz, hem eğlenceli hem de besleyici tarifler. Hazırlaması da çok kolay, üstelik her bir tarif birbirini müthiş tamamlıyor! Mutfakta çocuklarla vakit geçirmenin keyfini çıkarın!

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1. Tavuklu Sebze Sote ve Patates Kroket

1. Tavuklu Sebze Sote ve Patates Kroket

Tavuklu Sebze Sote

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 kırmızı biber

  • 1 sarı biber

  • 1 kabak

  • 1 havuç

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini küçük küpler halinde doğrayın ve sebzeleri de aynı şekilde hazırlayın.2. Büyük hazneyi 180°C’ye ayarlayın. Tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin ve üzerine zeytinyağı gezdirin.

3. Tavuklar 8-10 dakika kadar piştikten sonra, doğranmış sebzeleri ekleyin. Baharatları serpiştirin.

4. Tavuk ve sebzeleri 10-12 dakika daha pişirin, sebzeler yumuşayıp lezzetini aldığında yemek servise hazır olacaktır.

Patates KroketMalzemeler:

  • 3 adet patates

  • 1 yumurta

  • 1 su bardağı galeta unu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Patatesleri haşlayın ve püre haline getirin. İçine yumurta, tuz ve karabiber ekleyin.

2. Küçük toplar yaparak galeta ununa bulayın.

3. Küçük hazneyi 190°C’ye ayarlayın. Kroketleri hazneye yerleştirip 10-12 dakika boyunca dışı çıtır, içi yumuşacık olana kadar pişirin.

2. Mini Pizza ve Sebzeli Cips

2. Mini Pizza ve Sebzeli Cips

Mini Pizza

Malzemeler:

  • 4 adet küçük lavaş

  • 1 çay bardağı domates sosu

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 dilimlenmiş sucuk

  • Mantar, mısır, zeytin (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Lavaşları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin. Üzerine domates sosu sürün ve kaşar peyniri serpin.

2. İstediğiniz malzemelerle pizzanızı süsleyin.

3. 200°C’de 10-12 dakika boyunca pizzalarınızı pişirin. Kenarları çıtır, üstü erimiş peynirli hale geldiğinde servise hazır.

Sebzeli Cips

Malzemeler:

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kabak

  • 1 adet patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Sebzeleri ince dilimler halinde doğrayın ve üzerine zeytinyağı gezdirip tuz serpin.

2. Küçük hazneyi 180°C’ye ayarlayın. Sebzeleri 10-12 dakika boyunca çıtır cips haline gelene kadar pişirin.

3. Tavuk Nugget ve Kabak Mücver

3. Tavuk Nugget ve Kabak Mücver

Tavuk Nugget

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 1 yumurta

  • Tuz, karabiber, toz kırmızı biber

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini küçük parçalara kesin. Yumurtayı çırpın ve tavuk parçalarını önce yumurtaya, sonra galeta ununa bulayın.

2. Baharatları ekleyip Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin.

3. 90°C’de 12-15 dakika, nuggetlar altın rengini alana kadar pişirin.

Kabak Mücver

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 tutam dereotu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Kabakları rendeleyip suyunu sıkın. İçine yumurta, un, ince kıyılmış dereotu ve baharatları ekleyin, karıştırın.

2. Karışımdan küçük mücverler yapın ve küçük haznede 8-10 dakika kızartın.

Bu eğlenceli ve besleyici tariflerle çocuklarınızla mutfağın tadını çıkarırken, onların sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunmuş olacaksınız. Hem ana yemek hem de eşlikçi tariflerle, çift hazneli cihazınızda kolayca lezzet dolu yemekler hazırlayabilirsiniz!

4. Fırında Somon ve Fırınlanmış Brokoli

4. Fırında Somon ve Fırınlanmış Brokoli

Fırında Somon

Malzemeler:

  • 2 dilim somon

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 limonun suyu

  • Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

1. Somon dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin. Üzerine zeytinyağı, limon suyu ve baharatları gezdirin. Somon, omega-3 bakımından zengin ve çocukların gelişimi için harika bir seçim.

2. 180°C’de 12-15 dakika pişirin, somonun içi opak hale gelene kadar.

Fırınlanmış Brokoli

Malzemeler:

  • 1 küçük baş brokoli

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Brokoliyi küçük çiçekler halinde kesin. Zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayın.

2. Küçük hazneyi 180°C’ye ayarlayın ve brokolileri 10-12 dakika pişirin, çıtır çıtır olana kadar.

Somonun yanında servis edeceğiniz bu hafif ve besleyici brokoliler, yemeği dengeli ve tam bir ziyafete dönüştürecek!

Afiyet olsun!

5. Mini Hamburger ve Elma Dilim Patates

5. Mini Hamburger ve Elma Dilim Patates

Mini Hamburger

Malzemeler:

  • 200 gram kıyma

  • 1 adet soğan (rendelenmiş)

  • 1 yemek kaşığı galeta unu

  • Tuz, karabiber

  • Mini hamburger ekmekleri

  • Marul, domates, salatalık turşusu

Yapılışı:

1. Kıymayı, rendelenmiş soğanı, galeta ununu ve baharatları bir kapta karıştırın.

2. Karışımdan küçük köfteler yapın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin.

3. Büyük hazneyi 180°C’ye ayarlayın ve köfteleri 10-12 dakika pişirin. Köftelerin içinin tamamen piştiğinden emin olun.

4. Pişen köfteleri mini hamburger ekmeklerinin içine yerleştirin. Üzerine marul, dilimlenmiş domates ve salatalık turşusu ekleyin.

Mini hamburgerler, çocuklar için hem eğlenceli hem de besleyici bir yemek olacak.

Elma Dilim Patates

Malzemeler:

  • 3 adet patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, kırmızı biber, kekik

Yapılışı:

1. Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla birlikte elma dilimi şeklinde kesin.

2. Bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın.

3. Küçük hazneyi 200°C’ye ayarlayın ve patates dilimlerini 15-20 dakika pişirin. Patatesler çıtır çıtır olduğunda hazır.

Hamburgerin yanında klasik ve çok sevilen bir yan ürün olan elma dilim patatesler, çocuklarınız için tam bir ziyafet sunacak.

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6. Izgara Köfte ve Fırında Sebze Çubukları

6. Izgara Köfte ve Fırında Sebze Çubukları

Izgara Köfte

Malzemeler:

  • 400 gram kıyma

  • 1 adet soğan (rendelenmiş)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 dilim bayat ekmek içi

  • Tuz, karabiber, kimyon, kırmızı biber

Yapılışı:

1. Kıymayı geniş bir kaba alın. İçine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, ufalanmış ekmek içi ve baharatları ekleyin.

2. Tüm malzemeleri iyice yoğurun ve karışımdan orta boy köfteler hazırlayın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesini 180°C’ye ayarlayın ve köfteleri yerleştirin.

4. Köfteleri yaklaşık 15-20 dakika pişirin, arada kontrol ederek iyice kızardığından emin olun.

Fırında Sebze Çubukları

Malzemeler:

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kabak

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, kekik

Yapılışı:

1. Havuç, kabak ve kırmızı biberi yıkayıp soyun (kabak ve havuç kabuklarını isteğe bağlı olarak bırakabilirsiniz). Sebzeleri ince çubuklar halinde kesin.

2. Kesilmiş sebzeleri bir kaba alın, üzerine zeytinyağını gezdirin ve tuz ile kekik ekleyin. Sebzeleri iyice karıştırarak baharatların her tarafına eşit dağılmasını sağlayın.

3. Sebzeleri küçük hazneye yerleştirin ve 200°C’de 15-20 dakika pişirin. Çubukların çıtır çıtır ve hafif kızarmış olması ideal bir kıvamda.

7. Muzlu Ekmek ve Karamelize Elmalar

7. Muzlu Ekmek ve Karamelize Elmalar

Muzlu Ekmek

  • Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz

  • 1 su bardağı şeker

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 1 yumurta

  • 1 1/2 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı:

1. Muzları iyice ezip bir kaba alın. Üzerine şeker, sıvı yağ ve yumurtayı ekleyin, iyice karıştırın.

2. Kuru malzemeleri (un, kabartma tozu, tarçın) ekleyin ve karışımı homojen bir hamur haline getirin.

3. Hamuru yağlanmış kek kalıbına dökün ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesinde 180°C’de 35-40 dakika pişirin. Ekmek piştikten sonra 10 dakika kalıbında bekletip sonra tel ızgaraya alarak soğumasını sağlayın.

Karamelize Elmalar

Malzemeler:

  • 2 adet elma

  • 2 yemek kaşığı şeker

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı:

1. Elmaların kabuklarını soyun ve ince dilimler halinde kesin.

2. Küçük bir tavada tereyağını eritin. Üzerine şekeri ve tarçını ekleyin. Karışımı karıştırarak şekerin tamamen erimesini sağlayın.

3. Elma dilimlerini bu karışımda ekleyin ve orta ateşte soteleyin. Elmaları karıştırarak yaklaşık 10-15 dakika pişirin, ta ki elmalar karamelize olup yumuşayana kadar.

Philips Çift hazneli Airfryer sayesinde bu tatlıları kolayca ve aynı anda yapmanın keyfini çıkarın!

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