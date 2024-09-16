Kendi Minik Şefinizi Yetiştirin: Çocuklarla Beraber Yapabileceğiniz Eğlenceli ve Besleyici 14 Tarif
Kendi Minik Şefinizi Yetiştirin: Çocuklarla Beraber Yapabileceğiniz Eğlenceli ve Besleyici 14 Tarif
Mutfakta çocuklarla vakit geçirmek, hem eğlenceli hem de onlara yemek yapmayı öğretmenin en keyifli yollarından biri. Hem bir şeyler öğreniyorlar hem de beraber harika anılar biriktiriyorsunuz. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer ile aynı anda iki farklı yemek hazırlamak da işinizi epey kolaylaştırıyor!
İşte birlikte yapabileceğiniz, hem eğlenceli hem de besleyici tarifler. Hazırlaması da çok kolay, üstelik her bir tarif birbirini müthiş tamamlıyor! Mutfakta çocuklarla vakit geçirmenin keyfini çıkarın!
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1. Tavuklu Sebze Sote ve Patates Kroket
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2. Mini Pizza ve Sebzeli Cips
3. Tavuk Nugget ve Kabak Mücver
4. Fırında Somon ve Fırınlanmış Brokoli
5. Mini Hamburger ve Elma Dilim Patates
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