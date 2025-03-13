Kendi Klibinde Figüranlık Yaptı, İlk Büyük Hitini Eski Sevgilisi Yazdı: Kim Bu Şarkıcı?

Sesiyle içimizi titreten, şarkılarıyla milyonlara dokunan bir yıldızdan bahsediyoruz!

Ama onun hakkında bildiklerin sadece yüzeyde kalanlar olabilir. Müzik kariyerinin başında öğretmenleri sesini fazla duygusal bulup onu geri plana atmak istedi, eski sevgilisi ona büyük bir hit hediye etti ve inanılmaz bir tesadüf sonucu keşfedildi! Şimdi seni biraz düşündürelim…

Bu ipuçlarına bakarak, bu efsanevi şarkıcının kim olduğunu tahmin edebilir misin? 🎶