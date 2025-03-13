Kendi Klibinde Figüranlık Yaptı, İlk Büyük Hitini Eski Sevgilisi Yazdı: Kim Bu Şarkıcı?
Kendi Klibinde Figüranlık Yaptı, İlk Büyük Hitini Eski Sevgilisi Yazdı: Kim Bu Şarkıcı?
Sesiyle içimizi titreten, şarkılarıyla milyonlara dokunan bir yıldızdan bahsediyoruz!
Ama onun hakkında bildiklerin sadece yüzeyde kalanlar olabilir. Müzik kariyerinin başında öğretmenleri sesini fazla duygusal bulup onu geri plana atmak istedi, eski sevgilisi ona büyük bir hit hediye etti ve inanılmaz bir tesadüf sonucu keşfedildi! Şimdi seni biraz düşündürelim…
Bu ipuçlarına bakarak, bu efsanevi şarkıcının kim olduğunu tahmin edebilir misin? 🎶
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1. Kendi klibinde figüran olarak yer aldı. Evet, milyonlarca insanın izlediği o klipte, kendisini tanınmayacak şekilde arka planda gizlice yürürken görebilirsin!
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2. Sesi yüzünden okuldan kovuldu. Lise yıllarında öğretmenleri onun fazla güçlü ve duygusal bir sesi olduğunu düşünüyor, bu yüzden diğer öğrencilerle birlikte şarkı söylemesini istemiyorlardı!
3. İlk büyük hitini eski sevgilisi yazdı. Aslında kendi şarkılarıyla ünlü oldu ama en çok ses getiren şarkılarından biri, onu terk eden eski sevgilisi tarafından yazılmıştı.
4. Oscar, Grammy ve Brit ödülleri kazandı. Bir şarkıcının ulaşabileceği en büyük ödülleri topladı ve kırılması zor rekorlara imza attı.
5. Daha 14 yaşındayken bir arkadaşının yüklediği ses kaydıyla keşfedildi. O dönemde sosyal medya bu kadar yaygın değilken, bir öğretmeni onun sesini fark etti ve kayıtlarını paylaştı. Bu da büyük bir plak şirketinin dikkatini çekti!
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6. Büyük bir konser öncesi ses tellerinden ameliyat oldu. Milyonların bilet aldığı turnesini iptal etmek zorunda kaldı ama sesini kurtarmayı başardı.
7. Kraliçe’nin önünde sahne aldı. İngiltere’nin en büyük seslerinden biri olarak, ülkenin en önemli törenlerinden birinde Kraliçe’ye özel performans sergiledi.
8. İsmi sahte değil, gerçek ismiyle sahne alıyor. Birçok sanatçı sahne adı kullanırken, o kendi doğum ismiyle müzik kariyerine devam etti.
9. Peki, kim bu şarkıcı?
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