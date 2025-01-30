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Kendi Kendinizin Beslenme Koçu Olun: Sağlıklı Yaşam İçin Uymanız Gereken 12 Altın Kural

etiket Kendi Kendinizin Beslenme Koçu Olun: Sağlıklı Yaşam İçin Uymanız Gereken 12 Altın Kural

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
30.01.2025 - 18:01

Sağlıklı yaşamak için uymak gereken birçok kural var. Elbette bu kuralların başında beslenmeyle ilgili olanlar geliyor. Ne kadar düzgün ve dengeli beslenirseniz o kadar sağlıklı bir yaşama sahip olabilirsiniz. Peki sağlıklı yaşam için altın değerindeki tavsiyeler nelermiş birlikte bakalım mı?

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1. Her şeyin başı dengeli bir kahvaltı!

Dengeli bir kahvaltı, sağlıklı yaşamın ilk şartlarından. Kahvaltı en önemli öğünlerden diyenler haksız değil. Çünkü kahvaltı vücudunuzu yeni bir gün için hazırlıyor. Sabahları yedikleriniz sayesinde gün boyu daha enerjik ve sağlıklı hissedebilirsiniz. Protein, lif ve yağ yönünden dengeli bir kahvaltı yaparak sağlıklı bir yaşam için adım atabilirsiniz. Kahvaltıyı atladığınızda ise enerjiniz düşük güne başlayabilir ve gün içinde çok daha fazla yeme riskiyle karşılaşabilirsiniz.

2. Su içmeyi hep ihmal ediyoruz.

Yazın bu konuda daha hassas olsak da kışın gelmesiyle birlikte su ihtiyacımızın azaldığını düşünüyoruz. Ama aslında gerçek böyle değil. Kışın da vücudumuzun suya ihtiyacı var.  Susuz kaldığınızda baş ağrısı, halsizlik ve cilt problemleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Bu yüzden günde en az 8 bardak su içmek vücudunuza iyi geliyor. Tabii bu herkesin vücuduna göre değişebiliyor, ama en azından bu kadarını içerek sağlıklı yaşayabilirsiniz. Çay, kahve gibi içecekler su yerine geçmiyor, bunu da söylemiş olalım!

3. Tabii ki yediklerinizin porsiyonlarını kontrol etmeniz gerek.

Yemek yerken porsiyon kontrolü yapmıyorsanız bu büyük bir problem. Yediğiniz şey ne kadar sağlıklı olursa olsun porsiyonuna dikkat ederek yemeniz gerekiyor. Yani tek seferde oturup 1 kilo mandalina yemek, mandalina ne kadar yararlı olursa olsun sağlıksız bir hareket. Yapmanız gereken tabağınıza koyduklarınızın porsiyonuna dikkat etmek. Eğer porsiyonunuzu kontrol etmekte zorlanıyorsanız küçük tabaklar tercih edebilirsiniz.

4. Meyve ve sebze tüketmek önemli!

Meyve ve sebzeler vitamin ve mineral yönünden zengin besinler. Bu yüzden diyetinizde bolca yer alması gerekiyor. Meyve ve sebzeler düşük kalorili ve lifli gıdalar olduğu için sağlıklı beslenmek için de şart! Sağlıklı yaşam için her öğün tabağınızda sebze olmasına dikkat etmeniz gerek. Bunun yanında meyvelere de diyetinizde yer vermeniz gerektiğini belirtmeliyiz. Sebze ve meyveleri sadece ana yemek olarak düşünmemelisiniz aslında, bu besinler güzel ara öğünler de olabilir.

5. Şeker tüketimini sınırlamak, sağlıklı yaşamanın formülü.

Şekerin zararlı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Şeker kilo, diyabet ve kalp hastalığı gibi birçok problemin aslında ana nedeni. Şekeri aşırı tüketiyorsanız o zaman sağlıksız bir yaşam sürdüğünüzü söyleyebiliriz. Ama günlük şeker miktarınızı sınırlandırabilirseniz daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Tabii hiç şeker yemeyeceksem tatlı ihtiyacımı nasıl karşılayacağım diye düşünebilirsiniz. Bunun için doğal şeker içeren meyveleri kullanmanız mümkün.

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6. Proteinin diyetinizde yeterince olması gerekiyor.

Proteinin vücut için anlamı çok. Kas gelişimi ve onarımı için gerekli proteini mutlaka günlük olarak almanız gerekiyor. Dengeli bir beslenme için günlük almanız gereken protein miktarını öğrenip bunu öğünlerinize paylaştırabilirsiniz. Mesela iyi protein kaynaklarından olan yumurta, kırmızı et veya baklagilleri beslenmenize dahil edebilirsiniz. Günlük protein ihtiyacı yaşamınıza, spor yapıp yapmamıza göre değişiyor. Tabii diğer her şeyde olduğu gibi proteinin de fazlası zarar!

7. Yağlardan sağlıklı olanları tercih etmeniz gerekiyor.

Birçok yağ çeşidi var. Bunların bazıları sağlıklı, bazıları ise zararlı yağlar. Sağlıklı yağlardan olan zeytinyağı, balık yağı ya da avokado yağı gibi yağlar size zarar değil, yarar sağlayan besinler. Burada dikkat etmeniz gereken trans yağ gibi zararlı yağlardan uzak durmak. Sağlıklı yağlar vücudunuza fayda sağlarken trans yağlar gibi yağlar ise vücudunuz için oldukça zararlı.

8. Lifli gıdalar uzun süre tok hissetmenizi sağlıyor.

Beslenmenizde yer vermeniz gereken besinlerin başında lifli gıdalar geliyor. Lifli gıdaların en önemli özelliği uzun süre tokluk sağlamaları. Bu sayede hem sağlıklı olmanızı hem de kilo kontrolü yapmanızı sağlıyor. Bağırsak hareketlerini düzenleyen lifli gıdalar kabızlığı da önlüyor. Lifli gıdalardan olan tam tahıllı ekmekleri beslenmenize ekleyerek lifli gıda tüketebilirsiniz.

9. Hızlı yemek yemek hiç doğru değil!

Uzmanların en çok uyardıklarının başında yemekleri yavaş yemek geliyor. Yemekleri yavaş yemenin en büyük faydası karnınız doyduğunda anlayabilmeniz. Bu da aşırı yemenizi engelliyor. Her lokmayı iyice çiğnediğinizde ise sindirim kolaylaşıyor. Ayıca iyi çiğnemek besinlerin emiliminin de daha iyi olmasını sağlıyor. Yapmanız gereken acele acele yemek yerine, sakin bir şekilde lokmaları güzelce çiğneyerek yemeğinizi yemek.

10. Paketli gıdalardan uzak durmanız gerektiğini de ekleyelim...

Paketli ve işlenmiş gıdalar oldukça zararlı. Tabii ki bunlardan uzak durmalısınız. Belki tamamen bırakmak bir anda mümkün değil ama olabildiğince azaltmanız gerekiyor. Çünkü paketli ve işlenmiş gıdalar tuz, şeker ve zararlı yağlar içeriyor. Bunlar da kalp hastalıklarına ve diyabete neden olabiliyor. Arada sırada dışarıdan yeseniz de bunu düzenli bir hale getirmemelisiniz. Yani dışarıdan sipariş vermek yerine olabildiğince evde kendiniz yemek hazırlamanız daha doğru.

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11. Planlı ve düzenli beslenmek sağlıklı yaşamanızı sağlıyor.

Yoğun iş hayatı derken doğru düzgün beslenemiyoruz. Ama sağlıklı bir yaşam için düzgün beslenme şart elbette. Bunu düzene koymanın yolu bir beslenme düzeni oluşturmak. Haftalık yemek planı hazırlamak zamandan tasarruf etmenizi sağlarken sağlıklı beslenmenize de yardımcı olur. Hafta başında o hafta ne yiyeceğiniz belli olursa o zaman yorulmadan sağlıklı beslenebiliyorsunuz.

12. Beslenmenizi arada bir gözden geçirmenin faydası çok!

Sağlıklı beslenme bir gün ya da iki sürecek bir şey değil, bu bir yaşam tarzı. O yüzden öyle hemen bir sonuca varmayı beklemeniz doğru değil. Bu süreçte kendinize çok yüklenmeniz de doğru değil. Küçük adımlarla başlayıp yavaş yavaş büyük değişiklikler yapabilirsiniz. Haftalık ya da aylık şekilde ne yediğinizi kontrol ederek sağlıklı beslenip beslenmediğinize bakabilirsiniz.

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