Kendi Kendinizin Beslenme Koçu Olun: Sağlıklı Yaşam İçin Uymanız Gereken 12 Altın Kural

Yazın bu konuda daha hassas olsak da kışın gelmesiyle birlikte su ihtiyacımızın azaldığını düşünüyoruz. Ama aslında gerçek böyle değil. Kışın da vücudumuzun suya ihtiyacı var. Susuz kaldığınızda baş ağrısı, halsizlik ve cilt problemleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Bu yüzden günde en az 8 bardak su içmek vücudunuza iyi geliyor. Tabii bu herkesin vücuduna göre değişebiliyor, ama en azından bu kadarını içerek sağlıklı yaşayabilirsiniz. Çay, kahve gibi içecekler su yerine geçmiyor, bunu da söylemiş olalım!