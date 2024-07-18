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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan TFF Seçimi Tepkisi: “Sarayın Gölgesi Türk Futbolundan Kalkmadı!”

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan TFF Seçimi Tepkisi: “Sarayın Gölgesi Türk Futbolundan Kalkmadı!”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.07.2024 - 22:03

Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TFF’de yapılan ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kazandığı başkanlık seçimine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 

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Türkiye Futbol Federasyonu’nda yapılan başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi’yi geçen İbrahim Hacıosmanoğlu yeni TFF başkanı oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nda yapılan başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi’yi geçen İbrahim Hacıosmanoğlu yeni TFF başkanı oldu.

Başkanlık seçimi sonrasında CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun seçilmesine tepki geldi.

Başkanlık seçimi sonrasında CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun seçilmesine tepki geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

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