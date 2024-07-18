Kemal Kılıçdaroğlu’ndan TFF Seçimi Tepkisi: “Sarayın Gölgesi Türk Futbolundan Kalkmadı!”
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan TFF Seçimi Tepkisi: “Sarayın Gölgesi Türk Futbolundan Kalkmadı!”
Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TFF’de yapılan ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kazandığı başkanlık seçimine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
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Türkiye Futbol Federasyonu’nda yapılan başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi’yi geçen İbrahim Hacıosmanoğlu yeni TFF başkanı oldu.
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Başkanlık seçimi sonrasında CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun seçilmesine tepki geldi.
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