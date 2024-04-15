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Kedileriyle Konuşanlardan Uzun Bayram Tatili Dönüşü Manzaralarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kedileriyle Konuşanlardan Uzun Bayram Tatili Dönüşü Manzaralarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.04.2024 - 18:13

Bayram dönüşünün ilk Pazartesi gününe Twitter mizahıyla fişek gibi giriş yapanlara göz atalım!

İyi eğlenceler 🚀

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Hangimiz yaşamadık ki?

Hangimiz yaşamadık ki?
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Çaktırma!

Seven çok seviyor, sevmeyen hiç sevmiyor. Ortası yok!

Seven çok seviyor, sevmeyen hiç sevmiyor. Ortası yok!
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Bunlar önemli!

Bunlar önemli!
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Haydaaa!

Haydaaa!
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Bayram dönüşü mü kavimler göçü mü?

Bayram dönüşü mü kavimler göçü mü?
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Doğru yazmazsan böyle olur.

Doğru yazmazsan böyle olur.
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İyi mesai...

İyi mesai...
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Cennetliksin.

Cennetliksin.
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İyi bilgi!

İyi bilgi!
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Çeken bilir.

Çeken bilir.
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Herkes akıllı olsun!

Herkes akıllı olsun!
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Ne diyeceğimi bilemedim.

Ne diyeceğimi bilemedim.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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