Kedileriyle Konuşanlardan Uzun Bayram Tatili Dönüşü Manzaralarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kedileriyle Konuşanlardan Uzun Bayram Tatili Dönüşü Manzaralarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Hangimiz yaşamadık ki?
Seven çok seviyor, sevmeyen hiç sevmiyor. Ortası yok!
Bunlar önemli!
Haydaaa!
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Bayram dönüşü mü kavimler göçü mü?
Doğru yazmazsan böyle olur.
İyi mesai...
Cennetliksin.
İyi bilgi!
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Çeken bilir.
Herkes akıllı olsun!
Ne diyeceğimi bilemedim.
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