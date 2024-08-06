Kedi Sahipleri Bunları İyi Biliyor: Bir Kediye Asla Kabul Ettiremeyeceğiniz 10 Kural
Kedi Sahipleri Bunları İyi Biliyor: Bir Kediye Asla Kabul Ettiremeyeceğiniz 10 Kural
Kedi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen özelliklerden biri 'kendi istediği gibi davranmak'... Kedilerimizin birtakım kuralları olur ve o kuralları değiştirmek biz insanların haddine değildir! Tam tersi kedilerimizin koyduğu kurallara uygun bir yaşama geçiş yapmalıyız. Gelin hep beraber kedilere kabul ettiremeyeceğimiz kurallara bakalım!
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1. Yatacağı yeri sizin seçmenize izin vermez.
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2. Mobilyalarınıza zarar vermelerini engelleyemezsiniz.
3. Siz yatarken açıkta kalan bölgenize saldırmama kuralını koyamazsınız.
4. Yasak yerlere tırmanmasını veya girmesini önleyemezsiniz.
5. Beslenme saatini kendinize göre ayarlayamazsınız.
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