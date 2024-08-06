Kedi Sahipleri Bunları İyi Biliyor: Bir Kediye Asla Kabul Ettiremeyeceğiniz 10 Kural

Çoğu kedi sudan nefret eder. Patilerinin, tüylerinin su ile temas etmesinden kaçınırlar. Yıkanmaktan kaçmalarının nedeni de budur. Bu yüzden zorla onu yıkamaya çalışmamalısınız. Eğer gereklilik arz ediyorsa büyük bir mücadele sizi bekliyor diyebilirim.

Ancak patili dostunuza yıkanmayı sevdirecek bir önerimiz var! Pet Love'ın köpük şampuanı ile dostunuzu temizlemek oldukça kolay! Ayrıca onu rahatlatacağına da eminiz.