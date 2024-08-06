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Kedi Sahipleri Bunları İyi Biliyor: Bir Kediye Asla Kabul Ettiremeyeceğiniz 10 Kural

etiket Kedi Sahipleri Bunları İyi Biliyor: Bir Kediye Asla Kabul Ettiremeyeceğiniz 10 Kural

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 21:27

Kedi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen özelliklerden biri 'kendi istediği gibi davranmak'... Kedilerimizin birtakım kuralları olur ve o kuralları değiştirmek biz insanların haddine değildir! Tam tersi kedilerimizin koyduğu kurallara uygun bir yaşama geçiş yapmalıyız. Gelin hep beraber kedilere kabul ettiremeyeceğimiz kurallara bakalım!

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1. Yatacağı yeri sizin seçmenize izin vermez.

Süslü püslü özenerek aldığınız kedi yataklarını ara sıra kullanıyor olabilirler. Çünkü kediler genellikle sizin yatağınızı ya da rahat buldukları yerlere kıvrılmayı severler. Bu yüzden onları zorla belirli bir yerde uyutmaya çalışmak kabul edilmez bir davranış. Kendi alanlarını kendi belirlerler!

2. Mobilyalarınıza zarar vermelerini engelleyemezsiniz.

Kedilerin doğal yapısında yüksek yerlere tırmanmak ve tırnaklarını törpülemek vardır. Mobilyalarınız onlar için çok iyi bir alan. Kural koysanız bile mobilyalarınızı tırmalamaktan vazgeçeceklerini sanmıyorum. Hatta bu işi oyuna çevirenler bile oluyor. Avcımız mobilya ile bir savaşa bile girebilir...

3. Siz yatarken açıkta kalan bölgenize saldırmama kuralını koyamazsınız.

Kediler gece kendilerini ve sizi tehlikeden koruyabilmek adına uyanık kalır. Bu sırada birtakım yaramazlıklar yapar. Her ne kadar kolunuz, ayağınız size ait olsa da yorganın kenarından çıkmışsa minik bir saldırıya uğrayabilir. Sizi sizden koruyor, ne kadar düşünceli!

4. Yasak yerlere tırmanmasını veya girmesini önleyemezsiniz.

Meraklı kediler her yeri koklamak ve tanımak ister. Bir yeri ona yasakladıysanız daha fazla merak içine girer ve yaramazlık yaparak bir şekilde oraya girer. Sürekli kapalı duran mutfak kapısının aniden açıldığını gördüğü an içeri fırlayabilir. Patili dostunuza yasak koyamazsınız, sınırlandıramazsınız. Bu kabul edilemez!

5. Beslenme saatini kendinize göre ayarlayamazsınız.

Belirli saatleri olsun, fazla kaçırmasın diye düşünerek patili dostunuzun iyiliğini istiyor olabilirsiniz. Ama emin olun kediniz bundan memnun değil. Kediler yemekleri belirli saatlerde değil, acıktıkları anda yemek isterler. Bu yüzden onları belli saatlerde beslenmeye alıştırmak zorlu bir süreçtir.

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6. Zorla kucağınızda tutamazsınız.

Bazı kediler kucak kedileridir bazıları ise teması hiç sevmez. Hangi tarzda bir kediniz olduğunu anladıktan sonra ona göre hareket etmelisiniz. Temas sevmeyen patili dostunuz kendi istediği zaman kucağınıza gelir. Zorla kucağa alınmaktan hoşlanmazlar.

7. Sürekli oynatmaya çalışmanızı istemezler.

Belli saatlerde, uykularını aldıktan sonra gözleri kocaman olur patili dostlarımızın. İşte tam o anlarda deli gibi oynamak istediklerini gösterirler bize. Bunun dışında mayışmış ve mırıl mırıl bir haldeyken sürekli önüne oyuncak atmak onu rahatsız eder. Patili dostunuzun belirlediği ve istediği saatlerde oyun oynamalısınız.

8. Suyla temas etmeyi kabul etmezler.

Çoğu kedi sudan nefret eder. Patilerinin, tüylerinin su ile temas etmesinden kaçınırlar. Yıkanmaktan kaçmalarının nedeni de budur. Bu yüzden zorla onu yıkamaya çalışmamalısınız. Eğer gereklilik arz ediyorsa büyük bir mücadele sizi bekliyor diyebilirim.

Ancak patili dostunuza yıkanmayı sevdirecek bir önerimiz var! Pet Love'ın köpük şampuanı ile dostunuzu temizlemek oldukça kolay! Ayrıca onu rahatlatacağına da eminiz.

9. Mama seçimini beğenmeyebilir.

Neyli, hangi aromaya sahip bir mama olacağını siz belirleyemezsiniz. Patili dostunuz kendi damak tadını biliyordur. Eğer önüne koyduğunuz mamayı tüketmiyorsa zorlamadan yeni bir mama almalısınız. Böylece nasıl bir tarzda mama sevdiğini çözebilirsiniz.

10. Nerede duracağını belirleyemezsiniz.

Kediler bağımsız varlıklardır. Kendi seçtikleri yerde durmayı, yatmayı ve vakit geçirmeyi tercih ederler. Buna sizin müdahale etmeniz patili dostunuzun rahatını bozabilir. Tercihlerine saygı göstermeli ve onun kurallarını kabul etmelisiniz...

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