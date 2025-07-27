Kavurucu Yaz Günlerinde Yağsız Beslenmek İçin Mutlaka Denemeniz Gereken Tarifler
Yazın o yapış yapış havasında bir de yağlı yemekler mideye oturdu mu, gün resmen yavaş çekimde geçiyor. İnsanın canı ne ağır tencere yemeklerini ne de kızartmaları çekiyor. Böyle zamanlarda hem ferahlatan hem de yağsız alternatiflerle öğünleri hafifletmek şart! Neyse ki lezzetten ödün vermeden hazırlanabilecek, mideni yormayacak pratik tarifler de var. İşte sıcağı sıcağına denemek isteyeceğin, içini baymayan o tarifler burada seni bekliyor!
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1. Yoğurtlu Baharatlı Tavuk Bagetler & Kıtır Kabak Cipsi
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2. Limonlu Somon & Naneli Bezelye Püresi
3. Sebze Kulesi & Sarımsaklı Yoğurt Sosu
4. Peynir Dolgulu Biberler & Taze Nohutlu Mini Salata
5. Humuslu Portobello Mantar Pizzası
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6. Patates Dilimleri & Baharatlı Yoğurt Dip Sos
7. Siyah Fasulyeli Vegan Burger
8. Domatesli Kinoa Sebze Tava & Nar Ekşili Roka Salatası
9. Tarçınlı Elma Dilimleri & Fıstıklı Hurma Lokmaları
10. Vegan Buffalo Karnabahar Kanatları
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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