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Kavurucu Yaz Günlerinde Yağsız Beslenmek İçin Mutlaka Denemeniz Gereken Tarifler

etiket Kavurucu Yaz Günlerinde Yağsız Beslenmek İçin Mutlaka Denemeniz Gereken Tarifler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.07.2025 - 19:01

Yazın o yapış yapış havasında bir de yağlı yemekler mideye oturdu mu, gün resmen yavaş çekimde geçiyor. İnsanın canı ne ağır tencere yemeklerini ne de kızartmaları çekiyor. Böyle zamanlarda hem ferahlatan hem de yağsız alternatiflerle öğünleri hafifletmek şart! Neyse ki lezzetten ödün vermeden hazırlanabilecek, mideni yormayacak pratik tarifler de var. İşte sıcağı sıcağına denemek isteyeceğin, içini baymayan o tarifler burada seni bekliyor!

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1. Yoğurtlu Baharatlı Tavuk Bagetler & Kıtır Kabak Cipsi

1. Yoğurtlu Baharatlı Tavuk Bagetler & Kıtır Kabak Cipsi

Yoğurtlu Baharatlı Tavuk Bagetler

Malzemeler:

  • 6 adet tavuk baget

  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu veya 1 diş sarımsak

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Geniş bir kaba süzme yoğurt, baharatlar, ezilmiş sarımsak ve tuzu ekleyip karıştır. 

  • Tavuk bagetleri bu karışıma bulayıp üzerini kapat. En az 30 dakika buzdolabında dinlendir (1-2 saat bekletirsen daha da lezzetli olur).

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yağlı kağıt ser. 

  • Marine ettiğin tavukları aralıklı şekilde diz.

  • 180°C’de 22-25 dakika pişir. Yüksek ısı sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık olur. Üstelik ekstra yağ gerekmez!

Kıtır Kabak Cipsi 

Malzemeler:

  • 1 büyük boy kabak

  • 1 tatlı kaşığı elma sirkesi

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Kabağı çok ince halkalar halinde dilimle (mandolin kullanırsan daha iyi olur). 

  • Tuz ve sirkeyle karıştırıp 10 dakika beklet.

  • Kağıt havluyla fazla suyunu al. Böylece çıtırlığı artar.

  • Küçük hazneye tek sıra halinde diz. 170°C’de 12-14 dakika pişir. Kenarları kızarıp rengi döndüğünde hazır demektir.

Afiyet olsun.

2. Limonlu Somon & Naneli Bezelye Püresi

2. Limonlu Somon & Naneli Bezelye Püresi

Limonlu Somon

Malzemeler:

  • 2 adet somon fileto

  • 1 limonun suyu

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Somon filetoların her iki yüzünü limon suyu, hardal, tuz ve karabiber karışımıyla ov ve 10 dakika buzdolabında beklet.

  • Büyük hazneye yağlı kağıt serip somonları yerleştir. Derili tarafı alta gelsin.

  • 180°C’de 14-16 dakika pişir. Üzeri hafif kızarmış ama içi yumuşak kalmalı.

Naneli Bezelye Püresi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı dondurulmuş bezelye

  • 1 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 4-5 yaprak taze nane

Yapılışı:

  • Bezelyeleri küçük haznede 160°C’de 10 dakika pişir. Yumuşaması yeterli.

  • Pişen bezelyeleri yoğurt ve nane ile blender’da püre haline getir.

  • Servis etmeden önce 1-2 dakika daha küçük haznede ısıtabilirsin. Ilık servis daha lezzetli olur.

3. Sebze Kulesi & Sarımsaklı Yoğurt Sosu

3. Sebze Kulesi & Sarımsaklı Yoğurt Sosu

Sebze Kulesi

Malzemeler:

  • 1 patlıcan

  • 1 kabak

  • 1 kırmızı kapya biber

  • Kekik, karabiber

Yapılışı:

  • Sebzeleri halka halka doğra. Geniş bir kapta baharatlarla karıştır.

  • Büyük hazneye yağlı kağıt ser. Sebzeleri kat kat üst üste kule şeklinde diz (örnek: bir dilim patlıcan, bir kabak, bir biber).

  • 190°C’de 15-18 dakika pişir. Kızardığında ve hafif yumuşadığında servis hazır. Közlenmiş gibi bir tat elde edersin, üstelik hiç yağ kullanmadan!

Sarımsaklı Yoğurt Sosu

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı:

  • Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve limon suyunu küçük bir kapta karıştır.

  • Ilık halde közlenmiş sebzelerin üzerine dök. Serinletici, ferahlatıcı ve yaz sofralarına çok yakışan bir dokunuş olur.

4. Peynir Dolgulu Biberler & Taze Nohutlu Mini Salata

4. Peynir Dolgulu Biberler & Taze Nohutlu Mini Salata

Peynir Dolgulu Biberler

Malzemeler:

  • 4 adet dolmalık biber

  • 1 su bardağı lor peyniri veya az yağlı beyaz peynir

  • 1 tutam dereotu, karabiber

Yapılışı:

  • İç harcı için peyniri dereotu ve karabiberle karıştır. Biberlerin kapaklarını kesip içini temizle.

  • Her biberin içine bu karışımdan doldur. İstersen biraz domatesle kapak yapabilirsin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştir. 180°C’de 14-16 dakika pişir. Üstü hafif kızarsın yeter.

Taze Nohutlu Mini Salata

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı haşlanmış nohut

  • 5-6 cherry domates

  • Limon kabuğu rendesi

Yapılışı:

  • Haşlanmış nohutu küçük hazneye koy. 160°C’de 8 dakika kadar çıtırlaştır.

  • Domatesleri ikiye böl, nohutla karıştır. Üzerine limon kabuğu serpiştir.

  • Ilık ya da soğuk servis edebilirsin.

5. Humuslu Portobello Mantar Pizzası

5. Humuslu Portobello Mantar Pizzası

Humuslu Portobello Mantar Pizzası

Malzemeler:

  • 2 büyük boy portobello mantar (sapları çıkarılmış)

  • 2 yemek kaşığı ev yapımı veya hazır humus

  • 4-5 adet cherry domates (ikiye bölünmüş)

  • 1 tatlı kaşığı kapari (isteğe bağlı)

  • 1 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

  • Mantarların iç kısımlarını kaşıkla hafifçe temizle. Dış yüzeylerini nemli bezle sil.

  • Her bir mantarın içine 1 yemek kaşığı humus sür. Üzerine domates, kapari ve kekik yerleştir.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştir. 180°C’de 10-12 dakika pişir. Mantarlar suyunu salıp hafifçe yumuşadığında ve domatesler kızardığında hazır.

Bu küçük pizza görünümlü mantarlar, yaz akşamları için harika bir ana yemek veya hafif bir başlangıç olabilir.

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6. Patates Dilimleri & Baharatlı Yoğurt Dip Sos

6. Patates Dilimleri & Baharatlı Yoğurt Dip Sos

 Patates Dilimleri

Malzemeler:

  • 2 orta boy patates

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

  • Kekik ve tuz

Yapılışı:

  • Patatesleri kabuklu halde ince ince dilimle.

  • Kırmızı biber, kekik ve tuzla harmanla. Yağ eklemeden direkt Philips Çift Hazneli  Airfryer’a koyabilirsin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde 190°C’de 18 dakika kadar pişir. Dışı çıtır, içi yumuşak olacak.

Baharatlı Yoğurt Dip Sos

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 çay kaşığı sumak

  • 1 çay kaşığı kimyon

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri kasede güzelce karıştır.

  • Küçük haznede, kaseyle birlikte 60°C’de 1-2 dakika ısıt.

  • Çıtır patateslerin yanına sosu küçük bir tabakta servis et.

7. Siyah Fasulyeli Vegan Burger

7. Siyah Fasulyeli Vegan Burger

Siyah Fasulyeli Vegan Burger

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı haşlanmış siyah fasulye (veya konserve, süzülmüş)

  • 1/4 su bardağı yulaf ezmesi

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş havuç

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Tuz, karabiber

  • (İsteğe bağlı) 1 tatlı kaşığı soya sosu

Yapılışı:

  • Siyah fasulyeleri çatalla veya rondoyla ez. İçine yulaf, salça, havuç ve baharatları ekleyip yoğur. Karışım biraz nemli ama şekil alabilir kıvamda olmalı.

  • Karışımdan 2-3 adet burger köftesi oluştur. Elinle bastırarak düz ve yuvarlak şekil ver.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yağlı kağıt ser. Köfteleri yerleştir. 180°C’de 14-16 dakika pişir, yarı sürede ters çevir. Dışı sertleşince hazırdır.

Bu köfteleri tam buğday ekmekle, domates-marul dilimleriyle birlikte servis edebilirsin.

8. Domatesli Kinoa Sebze Tava & Nar Ekşili Roka Salatası

8. Domatesli Kinoa Sebze Tava & Nar Ekşili Roka Salatası

Domatesli Kinoa Sebze Tava

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış kinoa

  • 1 adet kabak (rendelenmiş)

  • 1 adet havuç (rendelenmiş)

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş domates

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştır. 

  • Tuz ve baharat ekle.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’a uygun cam kase veya küçük borcama karışımı dök.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde 180°C’de 12-14 dakika pişir.

Nar Ekşili Roka Salatası

Malzemeler:

  • Bir avuç roka

  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi

  • 1 tatlı kaşığı susam

Yapılışı:

  • Rokayla nar ekşisini karıştır, üzerine susam serpiştir.

  • Kinoa tavasının yanına ferah bir salata olarak sun.

9. Tarçınlı Elma Dilimleri & Fıstıklı Hurma Lokmaları

9. Tarçınlı Elma Dilimleri & Fıstıklı Hurma Lokmaları

Tarçınlı Elma Dilimleri

Malzemeler:

  • 1 adet kırmızı elma

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • Yarım çay kaşığı vanilya

Yapılışı:

  • Elmayı kabuğuyla birlikte ince ince dilimle.

  • Tarçın ve vanilyayla harmanla.

  • Büyük haznede 160°C’de 10-12 dakika pişir. Yumuşacık ve mis kokulu tatlı olur.

Fıstıklı Hurma Lokmaları

Malzemeler:

  • 3 adet hurma

  • 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • Üzeri için: Hindistan cevizi (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Hurmaların çekirdeklerini çıkar ve içine fıstık ezmesi doldur.

  • Küçük haznede 160°C’de 3 dakika pişir.

  • Üzerine Hindistan cevizi serperek servis et. 

Rafine şekersiz, enerjik bir tatlı seçeneği!

10. Vegan Buffalo Karnabahar Kanatları

10. Vegan Buffalo Karnabahar Kanatları

Vegan Buffalo Karnabahar Kanatları

Malzemeler:

Pane için:

  • 1 küçük karnabahar (küçük parçalara ayrılmış)

  • 1/2 su bardağı nohut unu (veya tam buğday unu/glutensiz un)

  • 1/2 su bardağı su

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • Tuz ve karabiber

Buffalo sos için

  • 2 yemek kaşığı acı biber sosu (vegan buffalo sos, sriracha vb.)

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı akçaağaç şurubu (veya hurma özü)

Yapılışı:

  • Geniş bir kapta nohut unu, su ve baharatları karıştırarak akışkan bir hamur elde et.

  • Karnabahar çiçeklerini bu karışıma bulayıp Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yağlı kağıt üzerine diz.

  • 180°C’de 12 dakika pişir. Bu aşamada karnabaharlar hafif yumuşayıp dışı pıtır pıtır olacak.

  • Ayrı bir kapta buffalo sos, limon suyu ve akçaağaç şurubunu karıştır.

  • Ön pişmiş karnabaharları bu sosa batır ve yeniden Philips Çift Hazneli 

  • Airfryer’a yerleştir.

  • Sosla kaplanan karnabaharları tekrar hazneye diz. Bu kez 200°C’de 8-10 dakika daha pişir. Sos karamelize olacak, karnabaharlar dışı çıtır, içi yumuşak bir forma kavuşacak.

Servis Önerisi

Yanına küçük haznede 2 dakikada ısıtabileceğin yoğurtlu sarımsaklı dip sos (vegan yoğurtla), ya da sadece limon suyu + tahin karışımıyla hazırlayacağın ferah bir sos çok yakışır.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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