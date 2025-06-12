Karşıdakiyle Gerçekten Bağ Kurmak İsteyenlerin İlk Buluşmada Sorması Gereken 12 Soru

İlk buluşmaya çıkmak hem çok heyecan verici hem de çok sinir bozucu bir şey olabilir. Bunlardan herhangi biri olması ise çoğu zaman sorduğunuz sorulara bağlıdır. Karşıdakiyle gerçekten anlaşıp anlaşamayacağınızı merak ettiğiniz noktada ne yapmanız gerektiğini bilmiyor musunuz?

Hemen söyleyelim, bu soruları sormalısınız! Çünkü onu tanımanın en kolay yöntemi bu! 😇