Karşıdakiyle Gerçekten Bağ Kurmak İsteyenlerin İlk Buluşmada Sorması Gereken 12 Soru
İlk buluşmaya çıkmak hem çok heyecan verici hem de çok sinir bozucu bir şey olabilir. Bunlardan herhangi biri olması ise çoğu zaman sorduğunuz sorulara bağlıdır. Karşıdakiyle gerçekten anlaşıp anlaşamayacağınızı merak ettiğiniz noktada ne yapmanız gerektiğini bilmiyor musunuz?
Hemen söyleyelim, bu soruları sormalısınız! Çünkü onu tanımanın en kolay yöntemi bu! 😇
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1. Seni sen yapan eşsiz özelliğin ne?
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2. Senin hakkında eğlenceli bir gerçek söyle desem ne dersin?
3. "Keşke şunu bilseydim" dediğin bir şey var mı?
4. Bir ömür boyu tutkulu ama dengesiz bir aşk mı, yoksa huzurlu ama biraz durağan bir ilişki mi?
5. Kendini en çok nerede rahat hissedersin?
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6. Çocukken seni en çok mutlu eden şey neydi?
7. Bana seni çok rahatsız eden bir şey söyle!
8. Başına gelen en utanç verici şey ne?
9. Hayatta en çok gurur duyduğun şey ne?
10. Hayatındaki en özel insanlar kimler?
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11. Şu an hayatta seni en çok zorlayan şey ne?
12. Tartışmalarda haklı olmak mı yoksa anlayış mı önemli?
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