Kariyerin İçin Atman Gereken Adımı Söylüyoruz!
Kariyerin İçin Atman Gereken Adımı Söylüyoruz!
Kariyerin çıkmazda mı, yoksa hangi yöne gitmen gerektiğine karar veremiyor musun? Merak etme, bu içerik tam sana göre! Sorularımızı yanıtla, sana en uygun kariyer adımını birlikte keşfedelim. Hazırsan, başlayalım!
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1. Hayalindeki iş ortamı nasıl?
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2. Sence başarının anahtarlardan biri nedir?
3. Çalışma temposu olarak hangisi sana daha uygun?
4. Karşına çıkan zorluklarla nasıl başa çıkıyorsun?
5. Hayalindeki patron nasıl biri?
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6. Arkadaşların senin hangi özelliğini över?
7. Bir projeyi tamamladıktan sonra nasıl hissedersin?
8. Seyahat etmeyi sever misin?
9. Kendine bir sembol seçsen bu ne olurdu?
10. Stres altında nasıl davranırsın?
Cesur olmak!
Plan yapmak!
Yaratıcılığını kaybetmemek!
Dengeyi bulmak!
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