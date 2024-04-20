Karar Vermesi Zor Anket: Neredeyse Her Şarkısı Kusursuz Olan Mabel Matiz'in En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

Kendine has ses rengi, şarkı sözleri ve klipleriyle son yılların en önemli sanatçılarından biri hiç şüphesiz Mabel Matiz... Neredeyse her şarkısı kusursuz, ama bugün sizlerin de oylarıyla en iyiyi seçiyoruz! Çok zorlanacağız ama tek bir seçim hakkımız var :(