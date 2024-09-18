Karakterine Göre Hangi EXO Üyesisin?

Xiumin, grubun en büyük üyesi olmasına rağmen genç ve enerjik ruhuyla tanınır. Onun gibi sen de her zaman soğukkanlılığını koruyorsun ve zor durumlarda bile sakin kalabiliyorsun. Dışarıdan sessiz görünsen de, iç dünyanda güçlü ve kararlı birisin. Arkadaşlarına ve sevdiklerine karşı her zaman destekleyici ve sadıksın, bu da seni çevrendekiler için güvenilir biri yapıyor.