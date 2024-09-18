Karakterine Göre Hangi EXO Üyesisin?
Karakterine Göre Hangi EXO Üyesisin?
K-Pop dünyasında birlik ve beraberliği en güzel şekilde gördüğümüz, eski üyelerin ayrılmasına rağmen halen birlikte hareket etme düşüncesine sahip olan EXO hayranları için şahane bir test hazırladık!
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Bir yaz akşamı arkadaşlarınla sahilde oturuyorsunuz. Aniden biri gitar çıkartıyor ve şarkı çalmaya başlıyor. Sen ne yaparsın?
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Yeni bir okul ya da iş ortamına katıldın ve kimseyi tanımıyorsun. İlk olarak ne yaparsın?
Bir film izleme gecesi planlıyorsunuz ve seçilecek film türünde anlaşmazlık çıktı. Hangi türü önerirsin?
Uzun zamandır görmediğin bir arkadaşın seni sürpriz bir şekilde ziyaret ediyor. İlk tepkin ne olur?
Yoğun bir hafta sonunda sadece bir akşamını dinlenmeye ayırabiliyorsun. Bu akşamı nasıl değerlendirirsin?
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