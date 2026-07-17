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Kapı Kolları, Musluklar, Tezgahlar… Evde En Sık Temizlemeniz Gereken 10 Yer

etiket Kapı Kolları, Musluklar, Tezgahlar… Evde En Sık Temizlemeniz Gereken 10 Yer

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
17.07.2026 - 17:01
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Evleri düzenli temizlesek de bazı yerler var ki onları daha sık temizlememiz gerekiyor. Evde sürekli el altında olan bu yerler çok hızlı kirleniyor. En sık temizlenmesi gereken yerler nereler peki?

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1. Kapı Kolları

Kapı kolları evde en sık dokunulan yerlerden. Bütün gün kapıları açıp kapatırken sürekli kapı kollarını elliyoruz. Bu yüzden de çok sık temizlenmesi gerekiyor. Özellikle tuvalet, banyo gibi kapı kolları daha da fazla temizlenmeli.

2. Musluklar

Musluklar evde en çok dokunulan yerlerden. Ellerimizi yıkamadan önce ve sonra sürekli muslukları elliyoruz. Doğal olarak buralar da çok kirleniyor. Yani hem mutfak hem banyo muslukları gün içinde sık sık silinmeli.

3. Mutfak Tezgahı

Mutfakta yemek hazırlanan tezgahlar da sık temizlenmeli. Gün içinde çeşitli yiyecekleri hazırlarken tezgahlar kullanılıyor. Bazen et, bazen sebze hazırlandığı için bulaş riski de oluşabiliyor. Bu yüzden düzenli şekilde temizlenmesi gerekenler arasında yer alıyor.

4. Işık Açma Kapama Düğmeleri

Gün içinde evde en çok neye dokunuyoruz dersek heralde cevap ışık açma kapama düğmeleri olur. Özellikle akşamları ışıkları açıp kaparken düğmelere herkes dokunuyor. Tabii eldeki bütün kirler de bu düğmelere geçiyor. O yüzden temizlik rutininde mutlaka yer almalı.

5. Kumanda

Evde çeşitli kumandalar var. Bu kumandalar sürekli herkesin elinde. O yüzden çok hızlı kirleniyorlar. Bunu engellemek için de yapmanız gereken düzenli temizlemek.

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6. Telefon Ekranları

Telefon, tablet ya da bilgisayar ekranları en sık kirlenen eşyalar arasında. Gün boyu sürekli ellerimizle temas halindeler. Bu yüzden her şeyden daha çok temizlenmeleri gerekiyor zaten.

7. Lavabolar

Lavaboların içinde her şey olabiliyor. Mutfak lavabosunda yemek artıkları, banyo lavabosunda ise sabun kalıntıları oluyor. O yüzden evdeki tüm lavabolar düzenli temizlenip dezenfekte edilmeli.

8. Buzdolabı Kulpu

En sık kullanılan beyaz eşya herhalde buzdolabıdır. Canı sıkılan herkesin açıp kapadığı, yemek yapılırken sürekli açılan buzdolabının kulpu gün içinde sürekli kirleniyor. Bu yüzden belki de en sık temizlenmesi gereken yerlerden biri.

9. Çöp Kutusu

Evde birçok yerde çöp kutusu kullanıyoruz. Genelde içlerini temizlesek bile dışlarını ihmal ediyoruz. Ama çöp kutusunun sadece içleri değil, kapakları ve dışları da kirleniyor. Özellikle mutfaktaki çöp kutuları yeterince temizlenmediğinde pis koku oluşabiliyor.

10. Tuvalet Sifonu

Tuvalete her girildiğinde sifon düğmesine basılıyor. Doğal olarak en çok dokunulan yerlerden biri. Tuvalet temizlenirken temizlense de aslında daha sık temizlenmesi gerekiyor. Kirli elle sürekli dokunulan sifonun düzenli dezenfekte edilmesi şart.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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