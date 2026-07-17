Kapı Kolları, Musluklar, Tezgahlar… Evde En Sık Temizlemeniz Gereken 10 Yer
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Evleri düzenli temizlesek de bazı yerler var ki onları daha sık temizlememiz gerekiyor. Evde sürekli el altında olan bu yerler çok hızlı kirleniyor. En sık temizlenmesi gereken yerler nereler peki?
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1. Kapı Kolları
2. Musluklar
3. Mutfak Tezgahı
4. Işık Açma Kapama Düğmeleri
5. Kumanda
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6. Telefon Ekranları
7. Lavabolar
8. Buzdolabı Kulpu
9. Çöp Kutusu
10. Tuvalet Sifonu
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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