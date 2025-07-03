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Kaos Bağımlısı Babalarının Çıkardıkları Eften Püften Huzursuzlukları Paylaşan Evlatlar

Kaos Bağımlısı Babalarının Çıkardıkları Eften Püften Huzursuzlukları Paylaşan Evlatlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.07.2025 - 11:39

Aile içi tartışmalar, huzursuzluklar her evde var. Tabii bir de her şey süt liman ilerlerken kaos arayan aile üyeleri de var ve X'te de sık sık paylaşıldığı üzere bunun başını babalar çekiyor. Bir X kullanıcısı babasının huzursuzluk çıkarmak için sebep gösterdiği bahaneyi sundu. Ne yazık ki kendisi bu konuda yalnız olmadığını gördü...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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