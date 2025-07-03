Kaos Bağımlısı Babalarının Çıkardıkları Eften Püften Huzursuzlukları Paylaşan Evlatlar

Aile içi tartışmalar, huzursuzluklar her evde var. Tabii bir de her şey süt liman ilerlerken kaos arayan aile üyeleri de var ve X'te de sık sık paylaşıldığı üzere bunun başını babalar çekiyor. Bir X kullanıcısı babasının huzursuzluk çıkarmak için sebep gösterdiği bahaneyi sundu. Ne yazık ki kendisi bu konuda yalnız olmadığını gördü...